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Giriş Tarihi: 7.8.2021 10:44 Son Güncelleme: 7.8.2021 11:16

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dan "Help Turkey" paylaşımı yapanlara sert tepki! "Kendinize gelin artık"

Can Yaman’ın babası Güven Yaman’dan Help Turkey paylaşımı yapanlara sert tepki! Kendinize gelin artık

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından sosyal medyada Türkiye'yi karalama kampanyasına dönen 'Help Turkey' etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Paylaşımda sanki Türkiye'de 60 tane yangının devam ettiği algısı yaratılırken, o saatlerde devam eden 7 yangın vardı. Help Turkey etiketine tepkiler gelirken, tepki gösteren isimlerden biri de ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman oldu. Güven Yaman, 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki göstererek, "Aciz olduğumuzu gösterdiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalvarmadan ayakta kalırız" sözlerini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların ardından sosyal medyada "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketi ile milyonlarca paylaşım yapıldı.

Kısa sürede gündem olan paylaşımı destekleyenleri yanı sıra birçok kişi de karşı geldi. Bunlardan biri de oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman oldu.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ, KENDİNİZE GELİN"

"Global Call Help Turkey" paylaşımlarının yanlış olduğunu söyleyen Güven Yaman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık."

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın bu paylaşımı sosyal medyada destek gördü.

Öte yandan Türkiye birçok noktada aynı anda çıkan büyük yangınlarla boğuşurken bazı ünlü isimler duyarsızlıklarıyla tepkilerin odağına oturmuştu. Bunlardan Biri de Can Yaman olmuştu.

Ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye'nin içinde bulunduğu felaket ile ilgili tek bir paylaşım yapmazken sosyal medya hesabından üstsüz pozlarını paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra meslektaşlarının da sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

Kaslarını sergilediği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Can Yaman'a, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinden tanınan oyuncu Tolga Güleç ''Üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından..." sözleri ile ateş püskürmüştü.

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Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dan "Help Turkey" paylaşımı yapanlara sert tepki! "Kendinize gelin artık"
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