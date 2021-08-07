Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye geçmiş olsun dilekleri yağdı

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe
, Türkiye'deki orman yangınları için spor ve sanat dünyasının dünyaca ünlü isimlerinden Türkiye için geçmiş olsun mesajları aldı. Tüm dünyada Nusret'in videolu paylaşımı gündem oldu.
Dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktörler Roberto Mancini
, Didier Drogba
, Roberto Carlos
, Sleven Bilic
, Alvaro Morata
, Riyad Mahrez
, Pierre Emerick Aubameyang
, Achraf Hakimi, Miralem Pjanic, Jr. Vinicius; dünyaca ünlü sporcular Boban Marjanovic, Saul Alvarez, Tom Brady; dünyaca ünlü oyuncular Mark Wahlberg, King Bach; Mohamed Hadid ve sanatçılar Andre Bocelli, J Balvin, Maluma, Tyga gibi isimler Türkiye'nin yanında olduklarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Andrea Bocelli, "Herkes gibi ben de her zaman sevgi ve saygı duyduğum Türkiye'den gelen haberler
le çok üzüldüm. Durumun biran önce normale dönmesini temenni ediyorum" diye konuştu.