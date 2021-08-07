Dünyaca ünlü yıldızın Datça çıkarması

Dünyaca ünlü yıldızlar, en zengin iş insanları Bodrum
'a gelmeye devam ediyor. Sezon başında Katy Perry
ile Orlando Bloom
, ardından da Bill Gates
Bodrum'u ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz şarkıcı Robbie Williams
, tatil için rotasını Türkiye
'ye çevirdi. Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field
ve dört çocuğuyla önce Bodrum'da birkaç gün kaldı. Ardından rotasını Datça'ya çevirdi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Ekip, lüks teknelerini Mesudiye Ovabükü Savana Hotel
'in açıklarına demirledi. Çiftin beraberinde üç tekne daha geldi. Williams, teknelerinin arka kısmına bir görevli yönlendirdi. Görevli, tüm bölgeyi dikkatlice incelemesine rağmen ünlü yıldız görüntülenmekten kurtulamadı. Robbie Williams, eşi ve çocukları gün boyu denize girip oyunlar oynadı. Williams'ın tekne içerisinde Beşiktaş forması imzaladığı görüldü. Ünlü şarkıcının Datça, Marmaris ve Göcek koylarını gezip ardından Yunanistan'a gideceği öğrenildi.