Yonca Evcimik’in acı günü: Annesi Kadriye Evcimik son yolculuğuna uğurlandı

Melekler gibi, uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde gitsin." dedi.