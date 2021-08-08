Haberler Günaydın Haberleri 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!
Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:49 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:50

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na sanat dünyasından tebrik mesajları yağdı. Esra Erol, “Hayallerinize kavuştunuz, bize ülke olarak bu gururu yaşattınız” derken Ayça Erturan, “Bu tatsız günlerde bu kez mutluluktan ağlıyoruz” yorumunu yaptı. Demet Şener ise “Tebrikler, gurur duyduk” diye konuştu.

Olimpiyat tarihimizde boksta ilk altın madalyayı ülkemize kazandıran Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli'ye ünlü isimlerden tebrik yağdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden milli boksör, Türkiye'ye kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı ve tarihi bir başarıya imza attı. Diğer milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda gümüş madalya kazandı.

kadın boksörümüzün tarihi başarısı yangınlar sebebiyle bozulan moralimizi biraz olsun yükseltti. İki milli sporcumuza pek çok ünlü isimden de tebrik yağdı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen ve kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör Sürmeneli için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Esra Erol: Sen hayallerine kavuştun, bize ülke olarak bu gururu yaşattın. Tebrikler, teşekkürler.

Demet Akbağ: Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya. Harika kadınlar, gururumuzsunuz.

Demet Şener: Tebrikler, gurur duyduk.

Zerrin Tekindor: Gurur duyduk. Çok mutlu olduk. Tebrikler, teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim.

Ayça Erturan: Bu tatsız günlerde bu kez mutluluktan ağlıyoruz. Tebrikler şampiyon.

Behzat Uygur: Tebrikler Busenaz bizi gururlandırdın.

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA