2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!

kadın boksörümüzün tarihi başarısı yangınlar sebebiyle bozulan moralimizi biraz olsun yükseltti. İki milli sporcumuza pek çok ünlü isimden de tebrik yağdı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen ve kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör Sürmeneli için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: