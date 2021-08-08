2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan boksör Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu’na ünlü isimlerden tebrik yağdı!

Olimpiyat tarihimizde boksta ilk altın madalyayı ülkemize kazandıran Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli'ye ünlü isimlerden tebrik yağdı.
2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden milli boksör, Türkiye'ye kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı ve tarihi bir başarıya imza attı. Diğer milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda gümüş madalya kazandı.
kadın boksörümüzün tarihi başarısı yangınlar sebebiyle bozulan moralimizi biraz olsun yükseltti. İki milli sporcumuza pek çok ünlü isimden de tebrik yağdı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen ve kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör Sürmeneli için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
Esra Erol: Sen hayallerine kavuştun, bize ülke olarak bu gururu yaşattın. Tebrikler, teşekkürler.
Demet Akbağ: Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya. Harika kadınlar, gururumuzsunuz.
Demet Şener: Tebrikler, gurur duyduk.