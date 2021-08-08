ATV'nin yepyeni dizisi 'İkimizin Sırrı' bugün başlıyor! "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı…"

ATV'nin yepyeni dizisi 'İkimizin Sırrı', bu akşam başlıyor. Oyuncu kadrosu ve ilk bölüm fragmanıyla yayınlandığı andan itibaren ilgi çeken dizi 'İkimizin Sırrı', bu akşamdan itibaren izleyicileri kendisine hayran bırakacak.
BU AKŞAM EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLADI
Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
İKİMİZİN SIRRI OYUCULARI
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı İkimizin Sırrı yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.
1. BÖLÜM'DE NELER YAŞANACAK?
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.
Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
LEYLA FERAY (NEVA CANPOLAT)
Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi vermektedir. Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşür. Bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişir.
ARAS AYDIN (ALP KARAHUN)
Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen oğludur. Yalnız bir çocukluk geçiren ve hayatın karanlık yüzüyle erken tanışan Alp, büyüdüğünde soğuk ve sevgisiz bir adama dönüşmüştür. Annesine ne kadar öfkeli olsa da onun hayatını kurtarmak için yasa dışı işlere bulaşmaktan çekinmeyecektir.
DOLUNAY SOYSERT (SEYLAN SORGUN)
Eski bir ses sanatçısı olan Seylan, geçmişte yaşadığı acılara hapsolmuş ve sağlığını hiçe saymıştır. Yıllar önce terk ettiği oğlu Alp'le yeniden anne oğul ilişkisi kurmaya çabalarken, hastalığın pençesine düşer. Alp sahip olduğu her şeyi tehlikeye atarak ona ikinci bir hayat fırsatı sunar.
TÜLAY GÜNAL (TÜRKAN KARAHUN)
Zeki, cesur, eskilerin deyimiyle devlet gibi bir kadın. Türkan'ın hayatta en değer verdiği kişi, oğlu Emir'dir. Oğlunu Karahun Holding'in başına geçirmenin planlarını yapmaktadır. Bu yoldaki en büyük rakibi ise Alp'tir.
ENGİN ALKAN (KASIM KARAHUN)
Sahip olduğu her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde eden Kasımgüçlü bir iş adamıdır. İş dünyasında kazandığı sert ve acımasız tavrını ailesine de yansıtır. Ailesinin isteği üzerine Türkan'la evlenmiş, ancak bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış ve Seylan Sorgun'la gizli bir aşk yaşamıştır.
BESTEMSU ÖZDEMİR (ECE KAYA)
Hayatın hep cömert davrandığı insanlardandır Ece, mutlu bir ailesi ve çoktan gidişatı belli bir hayatı vardır; fakat Amerika'da karşılaştığı Alp'e duyduğu aşk onun hayatını hiç de beklemediği bir noktaya getirecektir.
CEYHUN MENGİROĞLU (EMİR KARAHUN)
Hırslı, ailesinin imkânlarını sonuna kadar kullanan, genç ve yakışıklı bir adamdır. Üvey kardeşi Alp'in eve gelmesiyle hep ikinci planda kalan Emir, içinde biriktirdiği senelerin öfkesiyle kardeşine saldıracak ve hata üstüne hata yapacaktır.
AHSEN TÜRKYILMAZ (HAYAL CANPOLAT)
Erken yaşlarda babasını kaybeden bu küçük kızın hayattaki tek dayanağı "meleğim" dediği annesidir. Hayatı bir masaldan ibaret sanan Hayal, aldığı bütün yaraları annesinin sarıp sarmalamasıyla iyileşecek ve hayata karşı umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir.