’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın acı günü! Oktay Kaynarca’nın amcası vefat etti!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, aldığı haberle adeta yıkıldı.

OKTAY KAYNARCA'NIN AMCASI VEFAT ETTİ

Oktay Kaynarca, 60 yaşındaki amcasının çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi.