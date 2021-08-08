Haberler Günaydın Haberleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın acı günü! Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti!
Giriş Tarihi: 8.8.2021 23:27 Son Güncelleme: 8.8.2021 23:43

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın acı günü! Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti!

’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın acı günü! Oktay Kaynarca’nın amcası vefat etti!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın amcasından kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun amcası Murat Yılmaz, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Oktay Kaynarca, 60 yaşındaki amcasının ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı. İşte detaylar...

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, aldığı haberle adeta yıkıldı.

OKTAY KAYNARCA'NIN AMCASI VEFAT ETTİ

Oktay Kaynarca, 60 yaşındaki amcasının çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncu, bugün amcasını son yolculuğuna uğurladı. Oktay Kaynarca'yı sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.

"UĞURLAR OLSUN..."

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Oktay Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın acı günü! Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti!
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