’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın acı günü! Oktay Kaynarca’nın amcası vefat etti!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, aldığı haberle adeta yıkıldı.
OKTAY KAYNARCA'NIN AMCASI VEFAT ETTİ
Oktay Kaynarca, 60 yaşındaki amcasının çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü oyuncu, bugün amcasını son yolculuğuna uğurladı. Oktay Kaynarca'yı sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.
"UĞURLAR OLSUN..."
Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Oktay Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.