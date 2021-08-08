Kenan İmirzalıoğlu ’Yangınlar nedeniyle içimiz kan ağlıyor…’

Yangınlar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren İmirzalıoğlu "İçimiz yanıyor. Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var.