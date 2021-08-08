Kenan İmirzalıoğlu ’Yangınlar nedeniyle içimiz kan ağlıyor…’

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Çeşme tatiline ara verip İstanbul'a döndü ve iş yaşamına başlamadan evvel soluğu kuaförde aldı. İmirzalıoğlu, kuaför çıkışı gazetecilerle sohbet etti.
Yangınlar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren İmirzalıoğlu "İçimiz yanıyor. Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var.
Haberlerini alıyoruz içimiz kan ağlıyor. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Birçok kişi artık o gördüğü yeşilliği göremeyecek. Küresel ısınma bağıra bağıra geliyor. Ağaçlara kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesine yer aldığı bir tanıtım videosuyla destek veren İmirzalıoğlu, "Orman kendisini yeniler yeter ki insanoğlu oralarda bir şey yapmasın.
Yangından 10 gün önce o sosyal sorumluluk projesinin videosunu çekmiştik. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" diye konuştu.