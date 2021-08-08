Kibariye’nin sahnede eteği uçuştu… 60 yaşındaki şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!

Şarkıcı Kibariye, Kuşadası'nda sahne aldığı sırada rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. İhanet iddialarıyla sık sık gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık ise, Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız olunca değişik bir çözüm buldu.
Ünlü şarkıcı Kibariye, Kuşadası'nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı zor anlar yaşadı.
2. Sayfa'nın haberine göre; 60 yaşındaki sanatçı, eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı.
Kibariye'nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video
BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLADI
Küçükbalçık, Kibariye'nin eteğinin açılmasını önlemek için şarkıcının beline masa örtüsünü bağlattı. Kibariye, konserine belindeki masa örtüsüyle devam etti.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kibariye'nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Bodrum'da vereceği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, bu görüntüler için "Bu bizim sorunumuz" karşılığını veren Kibariye, "Biz evimizde hallediyoruz..."
"KISKANANLAR ÇATLASIN"
"Ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Birbirimizle çok güzel zaman geçiriyoruz. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullanmıştı.
Daha öncesinde ise Kibariye; iddialarla ilgili "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum..."
"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM İŞLER DEĞİŞİR"
"Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir..."
"Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam." şeklinde konuşmuştu.