TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroya girecek 6. yarışmacı için final turu oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ekranlara gelen yarışmada patlıcan kebabını en başarılı yapan isimler ikinci tura çıkarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı. Yarışmanın 2. turunda badem ana ürünüyle yapılan yaratıcılık yemeklerinin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılmasının ardından MasterChef ana kadro 6. yarışmacısı belli oldu. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek 8 Ağustos 2021 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.
2021 MasterChef Türkiye ana kadrosuna 6. yarışmacı olarak katılan isim ve MasterChef 2021 son bölüm özet detayları şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde, ilk 5 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 6. yarışmacının belirlenmesi için kritik bir final turu oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ilk turda patlıcan kebabı yapılması istendi. Yarışmacılar en başarılı patlıcan kebabını yapan 6 kişi arasında yer alabilmek için tezgahın başında mücadele verdi.
Kritik final turunun ilk oyununda patlıcan kebabını en iyi yapan isim olmak için çabalayan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin verdiği sürenin dolmasının ardından, tadım yapılırken şeflerin yorumları karşısında zor anlar yaşadı. Tadım aşamasının ardından jüri şefler tarafından final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan isimler belirlendi. 2. tura çıkmaya hak kazanan isimler şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu oyunlarının 2. si olan yaratıcılık oyununda verilen badem ana malzemesiyle en yaratıcı yemeği yapan isim Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım yapması sonrasında ana kadronun 6. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Günün ana kadroya giren ismi Şükrü oldu.