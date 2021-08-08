TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroya girecek 6. yarışmacı için final turu oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ekranlara gelen yarışmada patlıcan kebabını en başarılı yapan isimler ikinci tura çıkarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı. Yarışmanın 2. turunda badem ana ürünüyle yapılan yaratıcılık yemeklerinin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılmasının ardından MasterChef ana kadro 6. yarışmacısı belli oldu. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek 8 Ağustos 2021 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? (8 AĞUSTOS)

2021 MasterChef Türkiye ana kadrosuna 6. yarışmacı olarak katılan isim ve MasterChef 2021 son bölüm özet detayları şöyle;