Yeşilçam’ın yıldızı Selma Güneri’den çok konuşulacak açıklamalar! Gezegende her şey çok kabalaştı

- 70'lerin filmleri gibi müzikleri, şarkıları da naif ve sıcaktı. İnsan ruhuna dokunan, okşayan bir yanı vardı. Sizce bu neden kaynaklanıyordu. Dönemi yaşamış, döneme damgasını vurmuş bir oyuncu-şarkıcı olarak bu konuda neler söylersiniz?

- 60'lı, 70'li yıllarda insanlar ve hayat çok naif ve son derece sıcaktı. Bütün ilişkilere yansıyordu bu. Sanat da bundan payını tabii ki aldı. Olması gerektiği gibi oldu, müthiş bir hümanizm rüzgarı esiyordu. Bu dönem Türk sinemasında çok büyük yönetmenler yetişti, özgün sinemalarını yapma fırsatı buldular. Bunlar arasında Erdoğan Tokatlı, Duygu Sağıroğlu, Zeki Ökten gibi isimler var. Bu ustaların yaptığı filmler çok gerçekçi, toplumsal meselesi olan filmlerdi, ben de ne mutlu ki bu tarz filmler yapan yönetmenlerle çalışma fırsatını buldum. İlk başta Feyzi Tuna'nın Yasak Sokaklar, Duygu Sağıroğlu'nun Bitmeyen Yol ve Ben Öldükçe Yaşarım filmleridir. Üçüncü film Erdoğan Tokatlı'nın Son Kuşlar filmidir ve bu 'filmden de zaten Türk sinemasının en iyi kadın oyuncusu ödülünü yani Antalya Altın Portakal ödülünü almıştım. Henüz 15 yaşındaydım. Bu dönemler çok önemli bir süreçti. Çok iddialı filmler yapıldı, benim de sinema kariyerimi başlatan filmlerdir bunlar. Müzik dünyası da böyleydi tabii, en romantik şarkıların söylendiği bir dönemdi 60'lı- 70'li yıllar

- 70'lerin popüler müzik ortamını nasıl hatırlıyorsunuz? O dönem turneye çıkmış mıydınız mesela? Turnelerden, konserlerden, gazino programlarından birkaç acı-tatlı anı geliyorsa aklınıza bizimle paylaşır mısınız?

- Müzik ortamı da çok güzel ve kaliteliydi, seyirci çok iyiydi iyi dinleyen, çok anlayan bir seyirci vardı. Her akşam sahneye çıkarken imtihanda gibiydik. Açıkçası o zamanlar beğenilmek, alkış alabilmek, sükse yapmak gerçekten çok önemliydi. Seyirci beğenmediği sanatçıyı dışlarlardı. Bu bakımdan çok büyük bir rekabet vardı sanatçılar arasında. Tabii 80'li yıllarda seyirci değişti, gazinolar kapandı müzik olayı da bitti böylelikle.

- Müzik konuşacağız dedik ama sizi bulmuşken sinemadan da bahsetmezsek çok şey eksik kalır gibi... Siz genelde melodramlardan çok sosyal içerikli filmlerde rol almayı tercih ettiniz... Yılmaz Güney sizin için önemli bir yerde duruyor mesela. Bu konuda neler söylersiniz?

- Evet ben melodramdan çok sosyal meselesi olan filmlerde oynadım, dolayısıyla kendi tarzımı yarattım. Bu filmler sayesinde oldu bu, ancak daha önemlisi sinemanın ve oyunculuğun ne olduğunu Yılmaz Güney'le çalışırken öğrendim. Çok gençtim 14-15 yaşlarında birlikte film çektik. Benim için çok önemli bir şanstı, ondan çok etkilendim. Benim öğretmenim Yılmaz Güney'dir. O dönemler edindiğim bilgiler kişiliğim ve duruşum filmlerime yansımıştır.