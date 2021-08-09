Carole Hakko’nun cenazesi bir aydır toprağa verilemedi! Pandemi yüzünden vasiyeti henüz gerçekleşmedi...

Allan Bey ve Romina Hanım, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar arıyormuş. Bu arada Carole Hanım'ın annesinin de yakılmak istediğini ve çocuklarının bu vasiyetini yerine getirdiğini öğrendim. Bu yakılma isteği, Carol Hanım'ın ailesinde gelenek haline gelecek gibi görünüyor.