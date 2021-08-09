Carole Hakko’nun cenazesi bir aydır toprağa verilemedi! Pandemi yüzünden vasiyeti henüz gerçekleşmedi...

Geçen ay 65 yaşında kansere yenik düşüp vefat eden 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko'nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere'ye yollanmıştı.
Ancak öğrendim ki, vefatının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz toprağa verilmemiş! Çünkü Carole Hanım; İngiltere'de yakılıp küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet etmiş.
Allan Bey ve Romina Hanım, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar arıyormuş. Bu arada Carole Hanım'ın annesinin de yakılmak istediğini ve çocuklarının bu vasiyetini yerine getirdiğini öğrendim. Bu yakılma isteği, Carol Hanım'ın ailesinde gelenek haline gelecek gibi görünüyor.