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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:36 Son Güncelleme: 9.8.2021 09:40

Carole Hakko'nun cenazesi bir aydır toprağa verilemedi! Pandemi yüzünden vasiyeti henüz gerçekleşmedi...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Carole Hakko’nun cenazesi bir aydır toprağa verilemedi! Pandemi yüzünden vasiyeti henüz gerçekleşmedi...

Geçen ay 65 yaşında kansere yenik düşüp vefat eden 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko'nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere'ye yollanmıştı. Vefatının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz toprağa verilememiş. Çünkü Carole Hanım; İngiltere'de yakılıp küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet etmiş. İngiltere, pandemi yüzünden Türkiye'den gidenlere karantina uyguladığı için çocukları Londra'ya gidip annelerinin vasiyetini yerine getirememiş.

Geçen ay 65 yaşında kansere yenik düşüp vefat eden 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko'nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere'ye yollanmıştı.

Ancak öğrendim ki, vefatının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz toprağa verilmemiş! Çünkü Carole Hanım; İngiltere'de yakılıp küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet etmiş.

İngiltere, pandemi yüzünden Türkiye'den gidenlere karantina uyguladığı için çocukları Londra'ya gidip annelerinin vasiyetini yerine getirememiş. İngiltere'nin, 5 Ağustos'ta Türklere karantina zorunluluğunu kaldırması bekleniyordu ama olmadı.

Allan Bey ve Romina Hanım, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar arıyormuş. Bu arada Carole Hanım'ın annesinin de yakılmak istediğini ve çocuklarının bu vasiyetini yerine getirdiğini öğrendim. Bu yakılma isteği, Carol Hanım'ın ailesinde gelenek haline gelecek gibi görünüyor.

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Carole Hakko'nun cenazesi bir aydır toprağa verilemedi! Pandemi yüzünden vasiyeti henüz gerçekleşmedi...
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