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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Erkeklerde estetiğe bakış açısı değişti

YEŞİM ALKAN YEŞİM ALKAN
Erkeklerde estetiğe bakış açısı değişti

Estetik operasyonlar yazın da yapılabiliyor fakat önemli olan doğru kararı verebilmek. Yaz aylarında sık yapılan estetik uygulamaların başında liposuction, vücut şekillendirme, saç ekimi ve karın germe geliyor

Estetik operasyon denilince her ne kadar ilk akla gelen kadınlar olsa da artık erkekler de saçtan cilde kadar her anlamda kendine bakıyor. Çünkü genç görünmek insanı mutlu ediyor. Peki, en çok yapılan estetik operasyonlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Toygar Ünveren ile ülkemizde en çok tercih edilen estetik operasyonlarından saç ekimine kadar en çok merak edilen konuları ele aldık. Yurt dışından birçok insanın estetik için ülkemizi tercih ettiğini söyleyen Ünveren, yaz aylarında da bu yoğunluğun devam ettiğini belirtti.
Erkeklerin son dönemde yaptırdığı en popüler estetik operasyonlar nelerdir?
Estetik işlem ve ameliyatların son yıllarda popülarize olması sonrasında erkeklerde de estetiğe bakış değişmeye başladı. Eskiden tabu olarak görünen bir konu olan estetik uygulamaları, günümüzde erkekler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Erkeklerde tercih edilen estetik uygulamaların başında liposuction ile vücut şekillendirme ve saç ekimi gelmektedir.

SICAK HAVA ESTETİĞİ ETKİLEMEZ

Yaz aylarında en sık yaptığınız estetik cerrahi operasyonları nelerdir?
Yaz aylarının gelmesiyle geniş alanları etkileyen ve sonrasında korse kullanımı da gerektiren ameliyatlar (liposuction, karın germe gibi) daha az sıklıkla yapılmaktadır. Ama burun estetiği, göz kapağı estetiği veya saç ekimi gibi ameliyatlar sıcak havalardan hiç etkilenme olmadan rahatlıkla yapılabilmektedir.
Size göre yaz aylarında saç ekimi planlanabilir mi, varsa dezavantajları nelerdir?
Saç ekimi, yapıldığı mevsimlerden çok etkilenmeyen bir cerrahi işlemdir. Saç ekimi sonrası oluşan ödemin gerilemesini bir miktar geciktirse de bu durum ameliyatın sonucunu etkilememekte ve hastalarımızda herhangi bir rahatsızlığa sebep olmamaktadır.
Saç ekimi dışında uyguladığınız saç dökülmesini durdurmaya yönelik tedavilerden bahseder misiniz?
Saç dökülmesi kronik bir süreçtir. Nadir olan bazı durumlar haricinde kelliğin oluşması için uzun bir süre saç dökülmesi devam etmelidir. Saç dökülmesi sürecinin başından sonuna kadar farklı aşamalarda kullanılabilecek farklı yöntemler mevcuttur. Özellikle saç dökülmesinin erken dönemlerinde bölgesel tedavilerin yeri çok önemlidir. Bu dönemde özel şampuanların kullanılması, mezoterapi veya PRP uygulamaları saç dökülmesini belirgin bir şekilde azaltabilmekte ve hatta kimi zaman durdurabilmektedir. Yine erken saç dökülme dönemlerinde ağızdan alınan hormon tedavileri gündeme gelebilmektedir. Bu tür tedavilere geç kalınması veya bu tedavilerin yeterli fayda göstermemesi durumunda bölgesel kellik ortaya çıkabilir. İşte saç ekimi, saç dökülme sorununun son noktası olan kellik durumunda kullandığımız tedavi yöntemimizdir.

YANLIŞ VE SAHTE BİLGİLERE DİKKAT

Saç ekimi konusunda doğru bilinen yanlışlar ve bilinçsizce uygulanan tedaviler hakkındaki düşünceleriniz?
Estetik uygulamaların popülaritesindeki bu artış sorunları da beraberinde getirmektedir. Hastalarımız sorunlarına çözüm aramak için internete girdiklerinde özellikle sosyal medyada birçok yanlış bilgilendirmelere maruz kalmaktalar. Konu sağlık ve ilaçlar olduğunda internette okuduğumuz hiçbir yazı veya görsele hemen inanmamalıyız. Yanlış, sahte, düşük kalite ilaçlar ile tedavi yapılmaya çalışıldığında mevcut sorunların büyüyebileceği veya ek sorunların ortaya çıkabileceğini aklımızda tutmalıyız. Bu nedenle sağlık söz konusu olduğunda direk olarak ilgili uzman hekimlere danışmalıyız.
Ülkemizin Estetik cerrahide ve saç ekimindeki popülerliğini ve başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz, sağlık turizmi konusunda tüm dünya tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle ülkemizde sağlık hizmetleri, iyi eğitimli ve çok tecrübeli hekimler, hemşire ve yardımcı sağlık personelleri tarafından verilmektedir. Ek olarak birçok ilimizde uluslararası denklikleri olan ve son teknolojiler ile donatılmış hastanelerimizin mevcut. Ülkemizin sağlık turizmi için tercih edilmesinin bir önemli nedeni de üst düzey kalite ile verilen hizmetlerin Avrupa ve Amerika'ya kıyasla çok daha ekonomik veriliyor olmasıdır. Bir diğer sebep ise ülkemizin doğal güzellikleri. Gerek İstanbul'un tarihi güzellikleri gerek Ege ve Akdeniz'in cennet sahilleri, hastaların tercih sebepleri olmaktadır.

"ESTETİK AMELİYATLARA ÇOK TALEP VAR"

Sağlık turizmi kapsamında ülkemize estetik cerrahi alanında hizmet almak için gelen kişiler en sık hangi estetik cerrahi ameliyatları yaptırıyorlar?
Hasta sayısı olarak baktığımızda saç ekimi ön plana çıkıyor. Ama büyük estetik ameliyatlara da çok talep var. Özellikle liposuction, cerrahi vücut şekillendirme ameliyatları ve meme ameliyatları çok sık talep edilen cerrahi işlemler.
Yaz aylarında kesinlikle yaptırmayın diyeceğiniz estetik cerrahi ameliyatları nelerdir?
Böyle bir estetik ameliyat yok kesinlikle. Her estetik ameliyat, her mevsim yapılabilir. Sadece belirli dönemlerde riskler değişkenlik gösterebilir ama bu risk değişkenlikleri de ameliyata engel değildir.
Size göre insan psikolojisinin, insanın dış görünüşü ve estetik kaygıları ile doğrudan bir ilgisi olabilir mi, başarılı sonuçlar elde edilen estetik ameliyatların kişilerin üzerindeki pozitif etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Estetik cerrahi, insan psikolojisi ile birebir ilişkilidir. İnsan sağlığı fiziksel ve ruhsal olarak iki ayrı sınıfta incelenmektedir. Tıp tarihi boyunca fiziksel hastalıkların ilaçlar veya cerrahi yöntemler ile tedavileri sürekli araştırılmıştır. Ancak ruhsal hastalıkların tedavilerinde tek seçenek ilaç tedavileridir. Bize göre önem arz etmeyen küçük sorunlar, bir başkası için sosyalleşmenin önüne geçecek kadar büyük sorun olabilir. Bazı insanlar kemerli burunlarından hiç rahatsız olmazken bazı insanlar da ufacık kemerli bir burun nedeni ile çok mutsuz olabilir veya gelişimsel olarak küçük memeleri olan bir genç kadın sadece bu sebepten dolayı öz güven eksikliği yaşayabilir. Bu tür durumların yarattığı öz güvenin ve motivasyon eksikliği, bu kişilerin tam potansiyellerine ulaşmalarının önündeki tek engel olabilir. İşte bu noktada estetik cerrahi, hiçbir ilacın yapamayacağı bir tedavi sağlamaktadır. Küçük bir cerrahi müdahale ile bir birey topluma kazandırılabilmektedir.

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Erkeklerde estetiğe bakış açısı değişti
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