Erkeklerde estetiğe bakış açısı değişti

Estetik operasyon denilince her ne kadar ilk akla gelen kadınlar olsa da artık erkekler de saçtan cilde kadar her anlamda kendine bakıyor. Çünkü genç görünmek insanı mutlu ediyor. Peki, en çok yapılan estetik operasyonlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Toygar Ünveren ile ülkemizde en çok tercih edilen estetik operasyonlarından saç ekimine kadar en çok merak edilen konuları ele aldık. Yurt dışından birçok insanın estetik için ülkemizi tercih ettiğini söyleyen Ünveren, yaz aylarında da bu yoğunluğun devam ettiğini belirtti.Estetik işlem ve ameliyatların son yıllarda popülarize olması sonrasında erkeklerde de estetiğe bakış değişmeye başladı. Eskiden tabu olarak görünen bir konu olan estetik uygulamaları, günümüzde erkekler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Erkeklerde tercih edilen estetik uygulamaların başında liposuction ile vücut şekillendirme ve saç ekimi gelmektedir.Yaz aylarının gelmesiyle geniş alanları etkileyen ve sonrasında korse kullanımı da gerektiren ameliyatlar (liposuction, karın germe gibi) daha az sıklıkla yapılmaktadır. Ama burun estetiği göz kapağı estetiği veya saç ekimi gibi ameliyatlar sıcak havalardan hiç etkilenme olmadan rahatlıkla yapılabilmektedir.Saç ekimi, yapıldığı mevsimlerden çok etkilenmeyen bir cerrahi işlemdir. Saç ekimi sonrası oluşan ödemin gerilemesini bir miktar geciktirse de bu durum ameliyatın sonucunu etkilememekte ve hastalarımızda herhangi bir rahatsızlığa sebep olmamaktadır.Saç dökülmesi kronik bir süreçtir. Nadir olan bazı durumlar haricinde kelliğin oluşması için uzun bir süre saç dökülmesi devam etmelidir. Saç dökülmesi sürecinin başından sonuna kadar farklı aşamalarda kullanılabilecek farklı yöntemler mevcuttur. Özellikle saç dökülmesinin erken dönemlerinde bölgesel tedavilerin yeri çok önemlidir. Bu dönemde özel şampuanların kullanılması, mezoterapi veya PRP uygulamaları saç dökülmesini belirgin bir şekilde azaltabilmekte ve hatta kimi zaman durdurabilmektedir. Yine erken saç dökülme dönemlerinde ağızdan alınan hormon tedavileri gündeme gelebilmektedir. Bu tür tedavilere geç kalınması veya bu tedavilerin yeterli fayda göstermemesi durumunda bölgesel kellik ortaya çıkabilir. İşte saç ekimi, saç dökülme sorununun son noktası olan kellik durumunda kullandığımız tedavi yöntemimizdir.Estetik uygulamaların popülaritesindekibu artış sorunları daberaberinde getirmektedir. Hastalarımızsorunlarına çözüm aramakiçin internete girdiklerinde özelliklesosyal medyada birçok yanlış bilgilendirmeleremaruz kalmaktalar.Konu sağlık ve ilaçlar olduğundainternette okuduğumuz hiçbir yazıveya görsele hemen inanmamalıyız.Yanlış, sahte, düşük kalite ilaçlarile tedavi yapılmaya çalışıldığındamevcut sorunların büyüyebileceğiveya ek sorunların ortaya çıkabileceğiniaklımızda tutmalıyız. Bunedenle sağlık söz konusu olduğundadirek olarak ilgili uzman hekimleredanışmalıyız.Ülkemiz, sağlık turizmikonusunda tüm dünya tarafındanen çok tercih edilen ülkelerden biri.Bunun birkaç sebebi var. Öncelikleülkemizde sağlık hizmetleri, iyieğitimli ve çok tecrübeli hekimler,hemşire ve yardımcı sağlık personelleritarafından verilmektedir.Ek olarak birçok ilimizde uluslararasıdenklikleri olan ve son teknolojilerile donatılmış hastanelerimizinmevcut. Ülkemizin sağlıkturizmi için tercih edilmesinin birönemli nedeni de üst düzey kaliteile verilen hizmetlerin Avrupave Amerika'ya kıyasla çok dahaekonomik veriliyor olmasıdır. Birdiğer sebep ise ülkemizin doğalgüzellikleri. Gerek İstanbul'un tarihigüzellikleri gerek Ege ve Akdeniz'incennet sahilleri, hastalarıntercih sebepleri olmaktadır.Hasta sayısı olarak baktığımızda saçekimi ön plana çıkıyor. Ama büyük estetikameliyatlara da çok talep var. Özellikleliposuction, cerrahi vücut şekillendirmeameliyatları ve meme ameliyatlarıçok sık talep edilen cerrahi işlemler.Böyle bir estetik ameliyat yok kesinlikle.Her estetik ameliyat, her mevsimyapılabilir. Sadece belirli dönemlerderiskler değişkenlik gösterebilir ama burisk değişkenlikleri de ameliyata engeldeğildir.Estetik cerrahi, insan psikolojisi ilebirebir ilişkilidir. İnsan sağlığı fiziksel veruhsal olarak iki ayrı sınıfta incelenmektedir.Tıp tarihi boyunca fiziksel hastalıklarınilaçlar veya cerrahi yöntemler iletedavileri sürekli araştırılmıştır. Ancakruhsal hastalıkların tedavilerinde tekseçenek ilaç tedavileridir.Bize göre önem arz etmeyen küçüksorunlar, bir başkası için sosyalleşmeninönüne geçecek kadar büyük sorun olabilir.Bazı insanlar kemerli burunlarındanhiç rahatsız olmazken bazı insanlarda ufacık kemerli bir burun nedeni ileçok mutsuz olabilir veya gelişimsel olarakküçük memeleri olan bir genç kadınsadece bu sebepten dolayı öz güveneksikliği yaşayabilir. Bu tür durumlarınyarattığı öz güvenin ve motivasyon eksikliği,bu kişilerin tam potansiyellerineulaşmalarının önündeki tek engel olabilir.İşte bu noktada estetik cerrahi, hiçbirilacın yapamayacağı bir tedavi sağlamaktadır.Küçük bir cerrahi müdahale ile birbirey topluma kazandırılabilmektedir.