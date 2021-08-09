Erkeklerde estetiğe bakış açısı değişti

Estetik operasyon denilince her ne kadar ilk akla gelen kadınlar olsa da artık erkekler de saçtan cilde kadar her anlamda kendine bakıyor. Çünkü genç görünmek insanı mutlu ediyor. Peki, en çok yapılan estetik operasyonlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Toygar Ünveren
ile ülkemizde en çok tercih edilen estetik operasyonlarından saç ekimine kadar en çok merak edilen konuları ele aldık. Yurt
dışından birçok insanın estetik için ülkemizi tercih ettiğini söyleyen Ünveren, yaz aylarında da bu yoğunluğun devam ettiğini belirtti.
Erkeklerin son dönemde yaptırdığı en popüler estetik operasyonlar nelerdir?
Estetik işlem ve ameliyatların son yıllarda popülarize olması sonrasında erkeklerde de estetiğe bakış değişmeye başladı. Eskiden tabu olarak görünen bir konu olan estetik uygulamaları, günümüzde erkekler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Erkeklerde tercih edilen estetik uygulamaların başında liposuction
ile vücut şekillendirme ve saç ekimi
gelmektedir.
SICAK HAVA ESTETİĞİ ETKİLEMEZ
Yaz aylarında en sık yaptığınız estetik cerrahi operasyonları nelerdir?
Yaz aylarının gelmesiyle geniş alanları etkileyen ve sonrasında korse kullanımı da gerektiren ameliyatlar (liposuction, karın germe gibi) daha az sıklıkla yapılmaktadır. Ama burun estetiği
, göz kapağı estetiği
veya saç ekimi gibi ameliyatlar sıcak havalardan hiç etkilenme olmadan rahatlıkla yapılabilmektedir.
Size göre yaz aylarında saç ekimi planlanabilir mi, varsa dezavantajları nelerdir?
Saç ekimi, yapıldığı mevsimlerden çok etkilenmeyen bir cerrahi işlemdir. Saç ekimi sonrası oluşan ödemin gerilemesini bir miktar geciktirse de bu durum ameliyatın sonucunu etkilememekte ve hastalarımızda herhangi bir rahatsızlığa sebep olmamaktadır.
Saç ekimi dışında uyguladığınız saç dökülmesini durdurmaya yönelik tedavilerden bahseder misiniz?
Saç dökülmesi kronik bir süreçtir. Nadir olan bazı durumlar haricinde kelliğin oluşması için uzun bir süre saç dökülmesi devam etmelidir. Saç dökülmesi sürecinin başından sonuna kadar farklı aşamalarda kullanılabilecek farklı yöntemler mevcuttur. Özellikle saç dökülmesinin erken dönemlerinde bölgesel tedavilerin yeri çok önemlidir. Bu dönemde özel şampuanların kullanılması, mezoterapi
veya PRP
uygulamaları saç dökülmesini belirgin bir şekilde azaltabilmekte ve hatta kimi zaman durdurabilmektedir. Yine erken saç dökülme dönemlerinde ağızdan alınan hormon tedavileri gündeme gelebilmektedir. Bu tür tedavilere geç kalınması veya bu tedavilerin yeterli fayda göstermemesi durumunda bölgesel kellik ortaya çıkabilir. İşte saç ekimi, saç dökülme sorununun son noktası olan kellik durumunda kullandığımız tedavi yöntemimizdir.
YANLIŞ VE SAHTE BİLGİLERE DİKKAT
Saç ekimi konusunda doğru bilinen yanlışlar ve bilinçsizce uygulanan tedaviler hakkındaki düşünceleriniz?
Estetik uygulamaların popülaritesindeki
bu artış sorunları da
beraberinde getirmektedir. Hastalarımız
sorunlarına çözüm aramak
için internete girdiklerinde özellikle
sosyal medyada birçok yanlış bilgilendirmelere
maruz kalmaktalar.
Konu sağlık ve ilaçlar olduğunda
internette okuduğumuz hiçbir yazı
veya görsele hemen inanmamalıyız.
Yanlış, sahte, düşük kalite ilaçlar
ile tedavi yapılmaya çalışıldığında
mevcut sorunların büyüyebileceği
veya ek sorunların ortaya çıkabileceğini
aklımızda tutmalıyız. Bu
nedenle sağlık söz konusu olduğunda
direk olarak ilgili uzman hekimlere
danışmalıyız.
Ülkemizin Estetik cerrahide ve saç ekimindeki popülerliğini ve başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz, sağlık turizmi
konusunda tüm dünya tarafından
en çok tercih edilen ülkelerden biri.
Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle
ülkemizde sağlık hizmetleri, iyi
eğitimli ve çok tecrübeli hekimler,
hemşire ve yardımcı sağlık personelleri
tarafından verilmektedir.
Ek olarak birçok ilimizde uluslararası
denklikleri olan ve son teknolojiler
ile donatılmış hastanelerimizin
mevcut. Ülkemizin sağlık
turizmi için tercih edilmesinin bir
önemli nedeni de üst düzey kalite
ile verilen hizmetlerin Avrupa
ve Amerika'ya kıyasla çok daha
ekonomik veriliyor olmasıdır. Bir
diğer sebep ise ülkemizin doğal
güzellikleri. Gerek İstanbul'un tarihi
güzellikleri gerek Ege ve Akdeniz'in
cennet sahilleri, hastaların
tercih sebepleri olmaktadır.
"ESTETİK AMELİYATLARA ÇOK TALEP VAR"
Sağlık turizmi kapsamında ülkemize estetik cerrahi alanında hizmet almak için gelen kişiler en sık hangi estetik cerrahi ameliyatları yaptırıyorlar?
Hasta sayısı olarak baktığımızda saç
ekimi ön plana çıkıyor. Ama büyük estetik
ameliyatlara da çok talep var. Özellikle
liposuction, cerrahi vücut şekillendirme
ameliyatları ve meme ameliyatları
çok sık talep edilen cerrahi işlemler.
Yaz aylarında kesinlikle yaptırmayın diyeceğiniz estetik cerrahi ameliyatları nelerdir?
Böyle bir estetik ameliyat yok kesinlikle.
Her estetik ameliyat, her mevsim
yapılabilir. Sadece belirli dönemlerde
riskler değişkenlik gösterebilir ama bu
risk değişkenlikleri de ameliyata engel
değildir.
Size göre insan psikolojisinin, insanın dış görünüşü ve estetik kaygıları ile doğrudan bir ilgisi olabilir mi, başarılı sonuçlar elde edilen estetik ameliyatların kişilerin üzerindeki pozitif etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Estetik cerrahi, insan psikolojisi ile
birebir ilişkilidir. İnsan sağlığı fiziksel ve
ruhsal olarak iki ayrı sınıfta incelenmektedir.
Tıp tarihi boyunca fiziksel hastalıkların
ilaçlar veya cerrahi yöntemler ile
tedavileri sürekli araştırılmıştır. Ancak
ruhsal hastalıkların tedavilerinde tek
seçenek ilaç tedavileridir.
Bize göre önem arz etmeyen küçük
sorunlar, bir başkası için sosyalleşmenin
önüne geçecek kadar büyük sorun olabilir.
Bazı insanlar kemerli burunlarından
hiç rahatsız olmazken bazı insanlar
da ufacık kemerli bir burun nedeni ile
çok mutsuz olabilir veya gelişimsel olarak
küçük memeleri olan bir genç kadın
sadece bu sebepten dolayı öz güven
eksikliği yaşayabilir. Bu tür durumların
yarattığı öz güvenin ve motivasyon eksikliği,
bu kişilerin tam potansiyellerine
ulaşmalarının önündeki tek engel olabilir.
İşte bu noktada estetik cerrahi, hiçbir
ilacın yapamayacağı bir tedavi sağlamaktadır.
Küçük bir cerrahi müdahale ile bir
birey topluma kazandırılabilmektedir.