Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aygün Aydın yeni aşkını ilan etti! Aygün Aydın’dan yeni sevgilisiyle dudak dudağa paylaşım!

Cezaevinden çıkan Aydın, Sabancı'ya yüklenmiş, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş meğer! Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim... Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu... Herkes öğrenince mi rahatsız oldun!" demişti.