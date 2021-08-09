Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aygün Aydın yeni aşkını ilan etti! Aygün Aydın’dan yeni sevgilisiyle dudak dudağa paylaşım!

Oyuncu Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasındaki polemik son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Aygün Aydın, önce Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmiş, ardından iş insanın çıkarttığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için üç gün hapis yatmıştı.
Cezaevinden çıkan Aydın, Sabancı'ya yüklenmiş, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş meğer! Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim... Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu... Herkes öğrenince mi rahatsız oldun!" demişti.
HAREKETE GEÇMİŞTİ
İş insanı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırmıştı.
Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, son olarak flaş bir haberle gündeeme geldi. Hakan Sabancı'yla geçmiş ilişkisi nedeniyle gündemden düşmeyen Aydın, yeni bir aşka yelken açtı.
"EN BÜYÜK KARANLIĞIMDA DOĞAN GÜNEŞİM"
Aydın, yeni sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.