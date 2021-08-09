İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken paylaşım! İbrahim Tatlıses 45 yaş küçük sevgilisi ile pozunu paylaştı!

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra bir süre ekranlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan ve aradan geçen 9 yıl sonunda 'İbo Show' ile hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra ilk kez sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
SEVGİLİSİYLE DÜĞÜNE KATILDI
Rahatsızlığından sonra önce iş hayatını, ardından da özel hayatını yoluna koyan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün bir düğüne katıldı.
"3 CAN BİR ARADA"
Düğüne kendisinden 45 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile düğüne katılan ünlü türkücü, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve genç sevgilisiyle pozunu sosyal medyada hayranlarının beğenisine sundu.
'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses sevgilisi ve yakın arkadaşı Gülben Ergen ile bir pozunu paylaştı. Tatlıses pozuna "3 can bir arada" notunu düştü.
DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü türkücünün sevgilisi Karakaya'nın elbisesi ise dikkatlerden kaçmadı. Karakaya kırmızı dekolteli elbisesiyle beğeni topladı.