İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken paylaşım! İbrahim Tatlıses 45 yaş küçük sevgilisi ile pozunu paylaştı!

"3 CAN BİR ARADA"

Düğüne kendisinden 45 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile düğüne katılan ünlü türkücü, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve genç sevgilisiyle pozunu sosyal medyada hayranlarının beğenisine sundu.

'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses sevgilisi ve yakın arkadaşı Gülben Ergen ile bir pozunu paylaştı. Tatlıses pozuna "3 can bir arada" notunu düştü.