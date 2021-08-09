Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli’nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin’den flaş hamle!

Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj medyada tartışmalara yol açtı. Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan alıştırmacı Cahit Süme'ye gelen eleştirilere tepki gösteren milli boksör Busenaz Sürmeneli, şunları dile getirdi:
"Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı."
Kerem Bursin, bu davranışa yönelik, Twitter hesabından, "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" dedi.
KEREM BÜRSİN TWEET'İNİ SİLDİ
Kerem Bürsin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, "Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi.
Bürsin ise şampiyon sporcuya "Öncelikle bize yaşattığın mutluluk ve gurur için çok teşekkür ederim. Hocana asla saygısızlık etme gibi bir niyetim yoktu, hocaların önemini gayet iyi bilirim. Yorumum bir yoruma karşıklıktı ama eğer ki seni rahatsız ettiyse memnuniyetle silerim. Sevgiler" yanıtı verdi.
Sürmeneli ise "Abi güzel sözlerin için teşekkür ederim öncelikle. 13 yıldır gecesini gündüzüne katıp beni yetiştiren, sadece benim değil kız çocuklarının geleceği için yüreğini ortaya koyan bir adam Cahit Hocam. Şu birkaç saniyelik videoya çok yanlış yorumlar vardı maalesef üzüldük. Sevgiler" ifadesini kullandı.