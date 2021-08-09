Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli’nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin’den flaş hamle!

Bürsin ise şampiyon sporcuya "Öncelikle bize yaşattığın mutluluk ve gurur için çok teşekkür ederim. Hocana asla saygısızlık etme gibi bir niyetim yoktu, hocaların önemini gayet iyi bilirim. Yorumum bir yoruma karşıklıktı ama eğer ki seni rahatsız ettiyse memnuniyetle silerim. Sevgiler" yanıtı verdi.