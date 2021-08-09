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Giriş Tarihi: 9.8.2021

İlknur Soydaş isyan etti: Karabiberden bıktım

İlknur Soydaş isyan etti: Karabiberden bıktım

90’lı yıllarda Serdar Ortaç’ın Karabiberim şarkısının klibinde oynayarak şöhret olan İlknur Soydaş’tan sitem! Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, “Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum. Bu lakap resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın o klipte oynadığım için rahatsız değilim ama ben tek projede yer almadım ki” dedi

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibindeki zeytin sahnesiyle yıllardır adından söz ettiren İlknur Soydaş, önceki gün görüntülendi. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Soydaş, Nişantaşı City's'den çıkarken 'Karabiberim' lakabıyla ilgili sitem etti: "Karabiberim ile var olmadım. Birçok dizi ve sinema projesinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim."
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İlknur Soydaş isyan etti: Karabiberden bıktım
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