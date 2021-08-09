İlknur Soydaş isyan etti: Karabiberden bıktım

90'lı yıllarda Serdar Ortaç
'ın 'Karabiberim' şarkısının klibindeki zeytin sahnesiyle yıllardır adından söz ettiren İlknur Soydaş
, önceki gün görüntülendi. İş insanı Cem Pole
ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Soydaş, Nişantaşı City's'den çıkarken 'Karabiberim' lakabıyla ilgili sitem etti: "Karabiberim ile var olmadım. Birçok dizi ve sinema projesinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim."