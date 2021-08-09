Ünlü şarkıcı Haluk Levent çıkan asılsız haberlere isyan etti! Haluk Levent’ten ’öldü’ iddialarına sert cevap!

Türkiye'de sadece müzik sektörüne yaptığı katkılarla değil, aynı zamanda yardım çalışmalarıyla da her daim dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı Haluk Levent, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
'ÖLDÜ' İDDİALARINA İSYAN ETTİ
Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' iddiaları sonrasında isyan eden ünlü şarkıcı, bir de bu iddialara Twitter'dan cevap verdi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Bu tarz haberlerin hem kendisini, hem de ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden Haluk Levent, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.
"GERÇEĞE ULAŞMAK HELE BU ÇAĞDA BU KADAR SIĞ MI?"
Ünlü şarkıcı açıklamasında, "Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim" ifadelerini kullandı.