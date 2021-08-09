Ünlü şarkıcı Haluk Levent çıkan asılsız haberlere isyan etti! Haluk Levent’ten ’öldü’ iddialarına sert cevap!

Türkiye'de sadece müzik sektörüne yaptığı katkılarla değil, aynı zamanda yardım çalışmalarıyla da her daim dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı Haluk Levent, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

'ÖLDÜ' İDDİALARINA İSYAN ETTİ

Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' iddiaları sonrasında isyan eden ünlü şarkıcı, bir de bu iddialara Twitter'dan cevap verdi.