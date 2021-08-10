200 kişilik temizlik timi cam ve plastik atıkları topladı

Göltürkbükü
'nde önceki gün ünlüsü-ünsüzü, esnafı yerli halkı; jandarmayla el ele verip yangınlara sebebiyet veren cam kırıklarını, plastik su şişelerini topladı. Türkiye
'yi saran ateş çemberlerini önlemek adına bir araya gelen 200 kişi; Hilton
, Mandarin
ve Cennet Koyu
'ndaki yol ayrımından başlayıp Hattat Koyu'na, oradan ana yola kadar olan tüm bölgeleri temizledi.
Çöp toplayanlar arasında ünlü oyuncu Bekir Aksoy
ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu
da vardı. Aksoy, "Hepimiz burada yaşıyoruz, ben yazın gelip sezonu burada geçiriyorum. Duyarlı olmamız gerekiyor, burada örnek bir davranış var. Hepimiz el ele vererek sevgi, saygı çerçevesini oluşturduk" dedi.