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Giriş Tarihi: 10.8.2021

200 kişilik temizlik timi cam ve plastik atıkları topladı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
200 kişilik temizlik timi cam ve plastik atıkları topladı

Türkiye’yi saran ateş çemberlerinin ardından ünlüsü, esnafı, turisti, jandarması el ele vererek Göltürkbükü’nde temizlik yaptı. Özellikle yangınlara sebebiyet veren cam kırıkları, cam materyaller, plastik su şişeleri toplandı. Çöplerin temizlenmesi için seferber olan yüzlerce kişi arasında oyuncu Bekir Aksoy ve eşi Nazife Oğlakçıoğlu da vardı.

Göltürkbükü'nde önceki gün ünlüsü-ünsüzü, esnafı yerli halkı; jandarmayla el ele verip yangınlara sebebiyet veren cam kırıklarını, plastik su şişelerini topladı. Türkiye'yi saran ateş çemberlerini önlemek adına bir araya gelen 200 kişi; Hilton, Mandarin ve Cennet Koyu'ndaki yol ayrımından başlayıp Hattat Koyu'na, oradan ana yola kadar olan tüm bölgeleri temizledi.

Çöp toplayanlar arasında ünlü oyuncu Bekir Aksoy ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu da vardı. Aksoy, "Hepimiz burada yaşıyoruz, ben yazın gelip sezonu burada geçiriyorum. Duyarlı olmamız gerekiyor, burada örnek bir davranış var. Hepimiz el ele vererek sevgi, saygı çerçevesini oluşturduk" dedi.
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200 kişilik temizlik timi cam ve plastik atıkları topladı
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