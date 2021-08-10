Berdan Mardini’den Fatoş Yelliler’e zehir zemberek sözler! Yasak aşk itirafı sonrası eski eşler birbirine girdi!

"ALLAH BENİ KORUDU"

Ünlü türkücü, yeni paylaşımlarında tepkisini sürdürdü: Dönem bozuk. Hain, kalleş çok. Biz onurlu, şerefli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Onlar bize uyana kadar böyle olacak. Dünyanın en güzel şeyi onurlu, şerefli olmaktır. Bunları kaybedersek bir daha kazanamayız, para gibi değil.