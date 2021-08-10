Berdan Mardini’den Fatoş Yelliler’e zehir zemberek sözler! Yasak aşk itirafı sonrası eski eşler birbirine girdi!

Eski eşi Fatoş Yelliler'in 'yasak aşk' açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Berdan Mardini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"KONUŞURSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR"
İş insanı Gökhan Göz'le ilişkisi dördüncü kez biten modacı Gülşah Saraçoğlu, "Konuşursam insan içine çıkamazlar" demiş, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu belirtmişti.
Saraçoğlu'nun 'ayrılık' açıklamasında geçen ve ünlü biri olduğu iddia edilen kişinin, Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.
"KENDİMİ FRANSIZ KİMLĞİMLE TANITTIM"
Bu gelişmelerin ardından Fatoş Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur" diyerek, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Yelliler, "Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi" ifadelerini kullanmıştı.
"OLMASI GEREKEN YERDE"
Magazin gündemine bomba gibi düşen itirafın ardından, Fatoş Yelliler'den dört ay önce anlaşmalı olarak boşanan Berdan Mardini de sessizliğini bozmuştu.
42 yaşındaki şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" notunu paylaşmıştı.
"ALLAH BENİ KORUDU"
Ünlü türkücü, yeni paylaşımlarında tepkisini sürdürdü: Dönem bozuk. Hain, kalleş çok. Biz onurlu, şerefli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Onlar bize uyana kadar böyle olacak. Dünyanın en güzel şeyi onurlu, şerefli olmaktır. Bunları kaybedersek bir daha kazanamayız, para gibi değil.
"Zerre kadar üzülmüyorum" diyen Mardini, "Allah beni korudu bu namussuz, haysiyetsizden. İnanın Rabbim ne yapacağını bilir sadece bunu bilin" mesajını yazdı.