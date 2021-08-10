Son dakika magazin haberi: Bir döneme damga vuran Aysel İpar sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı

"KIZININ ÖLÜMÜ İLE BÜYÜK BİR ACI YAŞAMIŞTI"

Ünlü sanatçının vefatını Onur Akay duyurdu. Akay konuyla ilgili yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "70'li yılların assolistlerinden Türk sanat müziği sanatçısı Aysel İpar'ı, 8 Agustos Pazar günü kaybettik. 19 Şubat 2021 tarihinde kaybettiğimiz pop müzik sanatçısı Serpil Barlas'ın da annesiydi ve kızının ölümü ile büyük bir acı yaşamıştı. 84 yaşındaki usta sanatçı, 8 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde solunum yetmezliği yaşadı ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, bugün 10 Ağustos Salı günü Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Aysel İpar, eşi Kazım Polat'a ait Taksim Belediye Gazinosu'nda 14 sene assolist olarak sahneye çıkmıştı. Nur içinde yatsın inşallah"