Haberler Günaydın Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan’dan duygusal sözler! Hüzünlendiren Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!
Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:56

Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan’dan duygusal sözler! Hüzünlendiren Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!

Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan’dan duygusal sözler! Hüzünlendiren Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019 yılında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun 70'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun 70'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.

Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem...

2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan’dan duygusal sözler! Hüzünlendiren Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA