Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey oğluna yazdığı yorumla herkesi gülümsetti

YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ifade etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.