Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey oğluna yazdığı yorumla herkesi gülümsetti

Senarist Alev Aydın ile mutlu bir birlikteliği olan ve geçtiğimiz haftalarda bebeklerini kuçaklarına alan çiftten yeni fotoğraflar geldi. Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran Halsey, oğlu için 'Tombalak bebe!' yorumunu yaptı! İşte o yorum ve yeni paylaşımları...
"HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK"
Halsey, Allure Dergisi'ne, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." açıklamasını yapmıştı.
YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI
Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ifade etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.
Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, geçtiğimiz aylarda doğum öncesi sevgilisi ve bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etmişti. Aydın, o anları Instagram'dan paylaşmıştı.
Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, doğum haberini sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurmuştu. Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düşmüştü.