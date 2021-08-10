İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine geçen yıl gölge düştü.
Çiftin evliliği, geçtiğimiz yıl yaz aylarında sona erdi. İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı gösterdi.
Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti. Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.