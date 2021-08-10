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Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:09 Son Güncelleme: 10.8.2021 12:10

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...

35 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden bir kız çocuğu olan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz yıl Duygu Kaya Kumarki ile yollarını ayırmıştı. Hacıoğlu'nun, evliliğini "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran uğruna bitirdiği iddia edilmişti. İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran, bir süredir iddialara kulak tıkayarak devam ettikleri ilişkilerini ise geçen aylarda sonlandırdı. Hacıoğlu, Çağıran'dan ayrıldıktan sonra ise eski eşi ile buzları eritti. Çift, kızlarının doğum gününde bir araya geldi.

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine geçen yıl gölge düştü.

Çiftin evliliği, geçtiğimiz yıl yaz aylarında sona erdi. İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı gösterdi.

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti. Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile buzları eritti.

Geçen pazar Yemin'in doğum günüydü. Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için buluştu.

Çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu...

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
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