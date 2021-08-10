Kaşıbeyaz’a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti

İş adamı Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, geçtiğimiz 7 Kasım günü İstinye Polis merkezine giderek eşinin araç içerisinde kendisini darp ettiğini söyleyerek karakola sığındı. Ekipler, S. Kaşıbeyaz'ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Bu sırada hastaneye iş adamı Suat Kaşıbeyaz da geldi. Alkollü olarak hastaneye girmeye çalışan ve küfürler eden Kaşıbeyaz'ı önce özel güvenlikler durdurmaya çalıştı. Başaramayınca hastane polisi devreye girdi. İddiaya göre etrafa saldırmaya başlayan Suat Kaşıbeyaz üzerini yırtıp hastane camına kafa attı. Polislere sinkaflı sözlerle saldıran iş insanı, 'Seni si.... lan. Sen kimsin. Benim kim olduğumu biliyor musun, seni bitiririm.' şeklinde tehditler savurdu.
POLİSLERİ DARP ETTİ
Karakola götürülmek üzere eline kelepçe takılan Suat Kaşıbeyaz bu sırada polis memurunun bacağına tekme attı. 'Beni kimse kelepçeleyemez a... siz kimsiniz' diyerek bir de yüzüne yumruk attı. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Kaşıbeyaz, karakola götürüldü. Polisleri darp ederek, görevini yapmasına engel olmaya çalışan Suat Kaşıbeyaz hakkında soruşturma başlatıldı. Polisler, yaralandıklarına dair adli rapor aldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş insanı, suçları kabul etmeyerek polisin kelepçeyle başına vurarak kendisini yaraladığını iddia etti.
GÖREVLİ MEMURA DARP VE HAKARET
Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarında Kaşıbeyaz'ın polise yumruk attığı ve görevi yaptırmamak için direndiği ve hastane camına kafa attığının tespit edildi. Suat Kaşıbeyaz hakkında, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan dava açıldı. İddianamede, olay günü kamu görevini ifa eden polisi tehdit etmek ve darp etmek suretiyle direnerek 'Görevini Yaptırmamak için Direnme' ve alenen küfür etmek suretiyle 'Kamu Görevlisine Alenen Hakaret' suçlarını işlediği iddia edilen iş insanının, 3,5 yıla kadar hapsi isteniyor.