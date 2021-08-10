Haberler Günaydın Haberleri Kaşıbeyaz'a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti
Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:43 Son Güncelleme: 10.8.2021 15:59

Kaşıbeyaz'a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kaşıbeyaz’a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti

İstanbul Sarıyer'de geçen yıl 7 Kasım gecesi otomobilde eşi S. Kaşıbeyaz'ı darp eden ünlü iş insanı Suat Kaşıbeyaz'a, alkollü halde polislere tekme atıp küfürler savurduğu iddiasıyla 3,5 yıl hapis talebiyle dava açıldı. S. Kaşıbeyaz, tanınmış iş insanı kocasının kendisini darp ettiğini belirterek İstinye Polis Merkezi'ne sığınmış, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede özel güvenlikler ve polisler Suat Kaşıbeyaz'ın direnişiyle karşılaşmıştı.

İş adamı Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, geçtiğimiz 7 Kasım günü İstinye Polis merkezine giderek eşinin araç içerisinde kendisini darp ettiğini söyleyerek karakola sığındı. Ekipler, S. Kaşıbeyaz'ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Bu sırada hastaneye iş adamı Suat Kaşıbeyaz da geldi. Alkollü olarak hastaneye girmeye çalışan ve küfürler eden Kaşıbeyaz'ı önce özel güvenlikler durdurmaya çalıştı. Başaramayınca hastane polisi devreye girdi. İddiaya göre etrafa saldırmaya başlayan Suat Kaşıbeyaz üzerini yırtıp hastane camına kafa attı. Polislere sinkaflı sözlerle saldıran iş insanı, 'Seni si.... lan. Sen kimsin. Benim kim olduğumu biliyor musun, seni bitiririm.' şeklinde tehditler savurdu.

POLİSLERİ DARP ETTİ

Karakola götürülmek üzere eline kelepçe takılan Suat Kaşıbeyaz bu sırada polis memurunun bacağına tekme attı. 'Beni kimse kelepçeleyemez a... siz kimsiniz' diyerek bir de yüzüne yumruk attı. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Kaşıbeyaz, karakola götürüldü. Polisleri darp ederek, görevini yapmasına engel olmaya çalışan Suat Kaşıbeyaz hakkında soruşturma başlatıldı. Polisler, yaralandıklarına dair adli rapor aldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş insanı, suçları kabul etmeyerek polisin kelepçeyle başına vurarak kendisini yaraladığını iddia etti.

GÖREVLİ MEMURA DARP VE HAKARET

Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarında Kaşıbeyaz'ın polise yumruk attığı ve görevi yaptırmamak için direndiği ve hastane camına kafa attığının tespit edildi. Suat Kaşıbeyaz hakkında, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan dava açıldı. İddianamede, olay günü kamu görevini ifa eden polisi tehdit etmek ve darp etmek suretiyle direnerek 'Görevini Yaptırmamak için Direnme' ve alenen küfür etmek suretiyle 'Kamu Görevlisine Alenen Hakaret' suçlarını işlediği iddia edilen iş insanının, 3,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaşıbeyaz'a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA