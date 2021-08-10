Kaşıbeyaz’a 3,5 yıl hapis! Eşini darp etti polise küfretti

İş adamı Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, geçtiğimiz 7 Kasım günü İstinye Polis merkezine giderek eşinin araç içerisinde kendisini darp ettiğini söyleyerek karakola sığındı. Ekipler, S. Kaşıbeyaz'ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Bu sırada hastaneye iş adamı Suat Kaşıbeyaz da geldi. Alkollü olarak hastaneye girmeye çalışan ve küfürler eden Kaşıbeyaz'ı önce özel güvenlikler durdurmaya çalıştı. Başaramayınca hastane polisi devreye girdi. İddiaya göre etrafa saldırmaya başlayan Suat Kaşıbeyaz üzerini yırtıp hastane camına kafa attı. Polislere sinkaflı sözlerle saldıran iş insanı, 'Seni si.... lan. Sen kimsin. Benim kim olduğumu biliyor musun, seni bitiririm.' şeklinde tehditler savurdu.