Masterchef Tunahan Ak kimdir, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Masterchef Tunahan küfürlü paylaşımı sonrası diskalifiye olacak mı?

Masterchef'te yarışan Tunahan Ak diskalifiye iddiaları ile milyonlarca izleyenin gündeminde yer alıyor. Gerek tavırları gerekse yarışmadaki başarısıyla kısa zamanda izleyenlerin beğenisini kazanan isim geçtiğimiz günlerde iddiaya göreTwitter hesabı üzerinden yaptığı küfürlü paylaşımla takipçilerinden tepki görmüştü. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon benzer bir durum karşısında diskalifiye olan Uğur isimli yarışmacı akıllara geldi. "Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak kimdir, elendi mi, diskalifiye edilecek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef yarışmacısı Tunahan'ın diskalifiye iddialarına karşın detaylar…
TUNAHAN AK DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Twitter adresinden yapmış olduğu paylaşımlarla sevenlerini ve tüm izleyenlerini şaşırtmayı başaran Tunahan Ak ile ilgili akıllara gelen ilk soru ''diskalifiye edilir mi?'' sorusu oldu. Yarışmanın başından bu yana kadar geniş bir hayran kitlesi elde eden Tunahan Ak'ın Masterchef öncesi de fenomen olduğunu öğrenilmişti.
Henüz bu iddiaların aslıyla alakalı bir açıklama bulunmuyor.
Genç yarışmacı daha önce kendisiyle alakalı çıkan iddialara karşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu...