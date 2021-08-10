Masterchef Tunahan Ak kimdir, diskalifiye mi oldu, elendi mi? Masterchef Tunahan küfürlü paylaşımı sonrası diskalifiye olacak mı?

TUNAHAN AK DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Twitter adresinden yapmış olduğu paylaşımlarla sevenlerini ve tüm izleyenlerini şaşırtmayı başaran Tunahan Ak ile ilgili akıllara gelen ilk soru ''diskalifiye edilir mi?'' sorusu oldu. Yarışmanın başından bu yana kadar geniş bir hayran kitlesi elde eden Tunahan Ak'ın Masterchef öncesi de fenomen olduğunu öğrenilmişti.

Henüz bu iddiaların aslıyla alakalı bir açıklama bulunmuyor.