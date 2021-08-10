Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik final turu mücadelesine sahne oldu. Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Gnocchi (niyokki) yemeğini en iyi yapmayı başaran isimler son 6'ya kalarak 2. turda yaratıcılık oyununa çıkmaya hak kazandı. 6 isim arasından Malta Eriği (yeni dünya) ana ürünüyle ne beklenmedik ve yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından MasterChef ana kadro 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 7. önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ, 7. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde 7. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;