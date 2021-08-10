Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik final turu mücadelesine sahne oldu. Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Gnocchi (niyokki) yemeğini en iyi yapmayı başaran isimler son 6'ya kalarak 2. turda yaratıcılık oyununa çıkmaya hak kazandı. 6 isim arasından Malta Eriği (yeni dünya) ana ürünüyle ne beklenmedik ve yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından MasterChef ana kadro 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 7. önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ekranlarında 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde 7. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğini üstlendiği uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 7. yarışmacısını belirlemek için kritik final turu oyunları oynandı. MasterChef ana kadrosunun 6 yarışmacısının belirlenmesinin ardından 7. yarışmacının kim olacağı merak konusu olmaya başladı.
Jüri şeflerin belirlediği ve günün yemeği olan Gnocchi (niyokki)yi yapmak için mücadele veren yarışmacıların içinden Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım yapması ve değerlendirmeleri sonrasında en başarılı 6 tabağın sahibi bir üst tura çıkarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı. O isimler şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu 2. oyununa çıkan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen malta eriği (yeni dünya) ana ürünüyle en yaratıcı ürüne imza atan yarışmacı Hamza oldu ve MasterChef 2021 ana kadrosu 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı.