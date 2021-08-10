Haberler Günaydın Haberleri Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:37 Son Güncelleme: 10.8.2021 07:37

Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...

Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde, yeni bir kritik final turu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Gnocchi (niyokki) yemeği yapılması istenirken, final turunda son 6’ya kalmak isteyen yarışmacılar en başarılı Gnocchi’yi yapmak isteyerek tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımının ardından en başarılı 6 yarışmacı Malta Eriği (yeni dünya) ana ürünüyle yaratıcılık oyununda mücadele verirken en yaratıcı tabağı çıkaran isim MasterChef 2021 ana kadrosu 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı ve önlüğün sahibi oldu. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef’te ana kadroya kim girdi, 7. önlüğü kim aldı? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen tüm son dakika detayları.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik final turu mücadelesine sahne oldu. Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Gnocchi (niyokki) yemeğini en iyi yapmayı başaran isimler son 6'ya kalarak 2. turda yaratıcılık oyununa çıkmaya hak kazandı. 6 isim arasından Malta Eriği (yeni dünya) ana ürünüyle ne beklenmedik ve yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından MasterChef ana kadro 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 7. önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ, 7. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde 7. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğini üstlendiği uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 7. yarışmacısını belirlemek için kritik final turu oyunları oynandı. MasterChef ana kadrosunun 6 yarışmacısının belirlenmesinin ardından 7. yarışmacının kim olacağı merak konusu olmaya başladı.



Jüri şeflerin belirlediği ve günün yemeği olan Gnocchi (niyokki)yi yapmak için mücadele veren yarışmacıların içinden Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım yapması ve değerlendirmeleri sonrasında en başarılı 6 tabağın sahibi bir üst tura çıkarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı. O isimler şöyle;

  • Araz
  • Hamza
  • Hasan
  • Zerda
  • Lara
  • Merve



MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ, 7. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu 2. oyununa çıkan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen malta eriği (yeni dünya) ana ürünüyle en yaratıcı ürüne imza atan yarışmacı Hamza oldu ve MasterChef 2021 ana kadrosu 7. yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza

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Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
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