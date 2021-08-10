MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 10 Ağustos 2021 MasterChef 8. önlüğü kim aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Yarışmada ana kadroya giren 8. isim olmak isteyen yarışmacılar jüri şeflerin istediği Terkib-i Çeşidiyye yemeğini en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi. En başarılı tabağı hazırlayan 7 isim yaratıcılık yemeği hazırlayarak ana kadroya giren isim olmak için mücadele verdi. Gecenin en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenerek ana kadroya giren 8. Yarışmacı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef 2021 son bölümde kimin kazandığı - ana kadroya kimin girdiği bilgileri ve tüm son dakika detayları şöyle;