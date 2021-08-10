MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 10 Ağustos 2021 MasterChef 8. önlüğü kim aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Yarışmada ana kadroya giren 8. isim olmak isteyen yarışmacılar jüri şeflerin istediği Terkib-i Çeşidiyye yemeğini en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi. En başarılı tabağı hazırlayan 7 isim yaratıcılık yemeği hazırlayarak ana kadroya giren isim olmak için mücadele verdi. Gecenin en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenerek ana kadroya giren 8. Yarışmacı oldu.
MasterChef 2021 son bölümde kimin kazandığı - ana kadroya kimin girdiği bilgileri ve tüm son dakika detayları şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Osmanlı mutfağı lezzeti olan Terkib-i Çeşidiyye yemeğini hazırlayan yarışmacılardan 7 tanesi yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı.
MasterChef 2021 son bölümde ana kadro adayı yarışmacılar kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Osmanlı mutfağının enfes tatlarında olan Terkib-i Çeşidiyye yemeğini en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şefler tarafından verilen sürenin sona ermesi ve şeflerin tüm yemekleri tek tek tatmasının ve değerlendirmesinin ardından yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanan 7 yarışmacı belli oldu. İşte o isimler;
İlk turda Terkib-i Çeşidiyye yemeğini en başarılı yapan 7 yarışmacı, kritik ikinci oyununda fıstık ezmesi ana ürünüyle, Mehmet, Danilo ve Somer şefleri şaşırtan bir yaratıcılık yemeği ortaya çıkarabilen yarışmacı Burcu oldu ve MasterChef ana kadrosunun önlüğü alan 8. yarışmacısı olmaya hak kazandı.
MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar şöyle;