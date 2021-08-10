Şarkıcı Alişan kaybettiği kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor! Alişan’dan yeğenleri ve kızı Eliz ile yeni paylaşım...

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.