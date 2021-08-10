Şarkıcı Alişan kaybettiği kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor! Alişan’dan yeğenleri ve kızı Eliz ile yeni paylaşım...

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.
Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine abisi Alişan sahip çıktı.
Kardeşinin ölümü ile kendini eve kapatan Alişan zor günleri atlatmaya çalışırken kardeş özlemini yeğenleri Eylan ve Ceylan'a sarılarak gidermeye çalışıyor.
Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez paylaşımda bulunan Alişan yeğenleri Eylan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğraflarını "Aşklarım" notu ile paylaştı...
Öte yandan son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.
Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.