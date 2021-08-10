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Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:45 Son Güncelleme: 10.8.2021 07:45

Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi… Yumruklar havada uçuştu

Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi… Yumruklar havada uçuştu

Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir mekân işleten şarkıcı Güllü, kendi mekanında kavgaya karıştı. Kavga görüntüleri, amatör kameraya an be an yansıdı. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

Bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mekân işleten şarkıcı Güllü, kendi mekanında kavgaya karıştı. Kavga görüntüleri, amatör kameraya an be an yansıdı.

Şarkıcı Güllü'nün kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada...

Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu.

Posta'nın haberine göre; 47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti.

Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü.

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

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Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi… Yumruklar havada uçuştu
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