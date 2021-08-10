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Giriş Tarihi: 10.8.2021 23:43 Son Güncelleme: 11.8.2021 01:00

Seren Serengil ameliyat oldu! Seren Serengil ameliyat sonrası böyle görüntülendi!

Seren Serengil ameliyat oldu! Seren Serengil ameliyat sonrası böyle görüntülendi!

Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra hızla kilo kaybeden ve Dumping sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı Seren Serengil, bugün acil olarak ameliyata alındı. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mustafa Tohma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Safra kesesi ameliyatı oldu, vücut toparlayınca yine ameliyat olacak. Dualarınıza ihtiyacı var" dedi. Bu açıklamanın hemen ardından ise Seren Serengil ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi. İşte ameliyat sonrası ünlü şarkıcının son hali...

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, ameliyat sonrası birçok sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Hızla kilo kaybından sonra Dumping sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı Seren Serengil, bugün bir kez daha bıçak altına yattı.

DÜN APAR TOPAR AMELİYAT OLDU

Hızla kilo verdiği için sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programından da erken ayrılan Serengil, dün apar topar ameliyat oldu.

İLK AÇIKLAMAYI SEVGİLİSİ YAPMIŞTI

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ise Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tohma, Serengil'in safra kesesi ameliyatı olduğunu ifade etti. Tohma, "Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Hayranlarını sağlık durumu ile ilgili meraklandıran ünlü şarkıcı, bugün ilk kez bir paylaşım yaptı. Ameliyat sonrası ilk kez görüntülenen Seren Serengil'in bitkin halleri gözlerden kaçmadı.

Seren Serengil ameliyat oldu! Seren Serengil ameliyat sonrası görüntülendi! | Video

"ÖLÜMCÜL BİR YOLCULUKTAN GERİ DÖNDÜM..."

Kendi kişisel sayfasından paylaşım yapan Seren Serengil, "Haberal Hocam başta olmak üzere Başkent Üniversitesi Hastanesinin tüm değerli doktorlarına ve sağlık personeline çok teşekkür ederim. Ölümcül bir yolculuktan beni geri döndürdükleri için.." ifadelerini kullandı.

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

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Seren Serengil ameliyat oldu! Seren Serengil ameliyat sonrası böyle görüntülendi!
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