Seren Serengil ameliyat oldu! Seren Serengil ameliyat sonrası böyle görüntülendi!

İLK AÇIKLAMAYI SEVGİLİSİ YAPMIŞTI

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ise Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tohma, Serengil'in safra kesesi ameliyatı olduğunu ifade etti. Tohma, "Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.