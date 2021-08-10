Türk Sanat Müziği sanatçısı Aysel İpar son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan yeğeni Duygu Öner, "Dünyanın en iyi insanıydı. Merhametliydi, çok ince ruhluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Çok güzel sesi vardı bilenler bilir. Sanatın her dalına karşı yeteneği vardı. Hayat sonsuz değil hepimiz öleceğiz ama durdukça onlar dursun istiyor insan" diye konuştu.