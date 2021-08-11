1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!

Esra Oflaz'ın, Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences at Mandarin Oriental'daki villasını, 6 milyon Euro'ya sattığı dedikoduları ayyuka çıkmış ama doğrusunu öğrenip satmadığını, kiraya verdiğini yazmıştım. Esra Hanım'ın villasını kimin kiraladığını da öğrendim.
Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran iş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis kiralamış villayı.
75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis ile kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım, 2017 yılından bu yana 5 yaşındaki oğulları Theo ile Londra'da yaşıyor.
Yasemin Hanım, pandemi nedeniyle uzun süredir gelemediği ülkemizde tatil yapmak istemiş. Yakın arkadaşı olan Esra Hanım'ın villasını kiraya vereceğini öğrenince de talip olmuş.
Mandarin'deki benzer villaların aylık kirası 80 bin Euro civarında ama Esra Hanım'ın, arkadaşına iyi bir indirim yaptığına şüphem yok.