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Giriş Tarihi: 11.8.2021 07:52 Son Güncelleme: 11.8.2021 07:53

1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!

1447 mülkü olan ünlü iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis, 2017 yılından bu yana Londra’da yaşıyor. 75 yaşındaki emlak kralı, pandemi nedeniyle uzun süredir gelemediği Türkiye’ye döndü. Ünlü çift, ilk iş olarak Bodrum’da villa kiraladı. Masis çifti, iş insanı Esra Oflaz’ın Bodrum Cennet Koyu’ndaki lüks villasına kiracı oldu.

Esra Oflaz'ın, Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences at Mandarin Oriental'daki villasını, 6 milyon Euro'ya sattığı dedikoduları ayyuka çıkmış ama doğrusunu öğrenip satmadığını, kiraya verdiğini yazmıştım. Esra Hanım'ın villasını kimin kiraladığını da öğrendim.

Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran iş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis kiralamış villayı.

75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis ile kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım, 2017 yılından bu yana 5 yaşındaki oğulları Theo ile Londra'da yaşıyor.

Yasemin Hanım, pandemi nedeniyle uzun süredir gelemediği ülkemizde tatil yapmak istemiş. Yakın arkadaşı olan Esra Hanım'ın villasını kiraya vereceğini öğrenince de talip olmuş.

Mandarin'deki benzer villaların aylık kirası 80 bin Euro civarında ama Esra Hanım'ın, arkadaşına iyi bir indirim yaptığına şüphem yok.

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1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!
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