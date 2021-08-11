2000’li yılları güzel kılan eğlenceli çocuk dizilerinin yıldızları şimdi ne yapıyor?

Demi Lovato

Çocuk oyuncu olarak ilk kez Barney ve Arkadaşları'nda rol alan Demi Lavato 2008'de Rock Kampı adlı televizyon filminin başrolünde yer alarak ünlendi. Rock Kampı dizisinde sevgili olduğu Joe Jonas ile ayrıldıktan sonra beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona alındı.12 Temmuz 2011 tarihinde kişisel sorunlarını anlatan bir single yayınladı: Skyscraper. Demi, bu şarkıyla Teen Choice Ödülleri'nde "En İyi Yaz Şarkısı Ödülü"nü aldı. Ayrıca bu yaşadıkları ile ilgili sloganı ve dövmesi de olan Stay Strong belgeselini yaptı.