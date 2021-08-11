2000’li yılları güzel kılan eğlenceli çocuk dizilerinin yıldızları şimdi ne yapıyor?

Hilary Duff
Hilary Erhard Duff, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı, ülkesi dışında da tanınan bir popüler kültür ikonu. Hilary Duff, Lizzie McGuire adlı televizyon dizisiyle ün sağladı. Bu dizide aldığı başrol sayesinde yapımcıların dikkatini çekti ve ardından birçok filmde rol aldı. Şimdilerde 33 yaşında olan güzel oyuncu ünlü müzisyen ve şarkı yazarı Matthew Koma ile evli. Geçtiğimiz aylarda 3. çocuğunu kucağına alan Hilary Duff'ın diğer çocukları ise 2 ve 9 yaşında. Hillay Duff şuanda Younger isimli bir dizide oyunculuk yapamaya devam ediyor.
Selena Gomez
En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir. 2017 yılında geçirdiği böbrek nakli ve lupus hastalığıyla uğraşan Gomez, sağlığına tam anlamıyla olmasa da kavuştuktan sonra, üçüncü stüdyo albümü Rare'den ilk single olarak "Lose You to Love Me" şarkısını çıkardı. Şarkı billboard Hot 100'de 1 numara oldu ve Gomez'in bunu başaran ilk şarkısı oldu. Birçok ilke ve ödüle sahip olmayı başaran Selena Gomez müzik başarısının ardından kendi markasını çıkardı ve başarıları hız kesmeden sürmeye devam ediyor.
Demi Lovato
Çocuk oyuncu olarak ilk kez Barney ve Arkadaşları'nda rol alan Demi Lavato 2008'de Rock Kampı adlı televizyon filminin başrolünde yer alarak ünlendi. Rock Kampı dizisinde sevgili olduğu Joe Jonas ile ayrıldıktan sonra beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona alındı.12 Temmuz 2011 tarihinde kişisel sorunlarını anlatan bir single yayınladı: Skyscraper. Demi, bu şarkıyla Teen Choice Ödülleri'nde "En İyi Yaz Şarkısı Ödülü"nü aldı. Ayrıca bu yaşadıkları ile ilgili sloganı ve dövmesi de olan Stay Strong belgeselini yaptı.
Zendaya
Güzel oyuncu Kariyerine çocuk model ve dansçı olarak başladı. Disney Channel'ın durum komedisi olan Shake It Up ile ünlenmeye başlayan güzel oyuncu Bella Thorne ile ve bireysel olarak şarkı kayıtları yaptı. Örümcek Adam, Euphoria, Malcolm ve Marie ile adından çokça söz ettirmeyi başardı...
Miley Cyrus
Cyrus,bir Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Hannah Montana rolüyle ün kazandı. 2012 yılında oyuncu Liam Hemsworth ile nişanlanmış ancak sonra çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. 2016'da tekrar bir araya gelen ikili 2018'de evlenmiştir, çift 2019'da ayrılmış, 2020 yılında boşanmıştır. Cyrus, müzik kariyerine devam etmektedir ve aynı zamanda oyunculuk da yapmaktadır. En son Black Mirror'ın 5 sezon 3.bölümünde boy göstermiştir.
Britney Spears
Şarkıcı, dansçı ve oyuncu Spears, dünya genelinde en çok satan albümlere imza atmıştı. Kariyerine çok küçük yaşta başlayan Britney Spears son albünü 2016'da çıkardı. 2000'lere damga vuran güzel şarkıcı, uzun süredir babasıyla olan davalarla ve depresyonla uğraşmakta.
Dylan ve Cole Sprouse
2005 yılında Disney Channel komedisi Zack & Cody'nin Lüks Yaşamı'da rol aldılar. Seri çok başarılı oldu. Daha sonra Zack&Cody'nin Lüks Yaşamın devamı olan Zack & Cody Güvertede'nin çekimlerine başladılar. Dizi çocuklar ve gençler arasında en çok izlenen showlardan oldu. 2010 yılında, Sprouse kardeşler Disney'de en yüksek ücretli gençlerden oldular, bölüm başına 40.000 $ kazanmaya başlamışlardır. Seri bir filmle beraber 2011 Mayıs ayında sona erdi.
Kardeşler MSN tarafından dünyanın en zengin genç ikizleri seçildiler. Cole Sprouse şuan Riveldale isimli bir gençlik dizisinde oynuyor Dylan ise uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Dylan, Barabara Palvin ile uzun süredir bir ilişki yaşamakta ve şirketle ilgilenmekte.