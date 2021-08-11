Altın madalyayı antrenörünün boynuna takmıştı... Busenaz Sürmeneli oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine yanıt verdi

"BU MADALYAYI CAHİT HOCAMIN BOYNUNA ASMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Kerem Bürsin'ne sosyal medyadaki paylaşımı hakkında da konuşan Sürmeneli, "Kerem abiyle böyle bir şey yaşadık daha sonra tatlıya bağlandı tabii ki. Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da asarım, kim ne derse desin yine asarım. Çünkü bu madalya beraber başarımızın mimarı o yüzden istediğim zaman asarım, bu benim hayatım. Kimse zorla yaptırmadı bana, ben isteyerek yaptım" dedi.

Antrenör Cahit Süme ise, "Busenaz'ın 50'ye yakın madalyası var, hepsi Onun evinde" diye belirtti.