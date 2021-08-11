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Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:09 Son Güncelleme: 11.8.2021 14:09

Aynur Aydın bu sefer klibiyle olay yaratacak

Aynur Aydın bu sefer klibiyle olay yaratacak

Aynur Aydın yeni teklisi "Sor Gel" için geri sayıma başladı. Hazırladığı her proje ile hem şarkısı hem de video klipleriyle trend işlere öncü olan Aynur Aydın, yeni teklisi "Sor Gel" için Dünya Bachata şampiyonu Onur Alp Sancaktar ile kamera karşısına geçiyor...

Daha önce çıkardığı şarkılarla Avrupa'da Radyo ve Müzik listelerine giren Aynur Aydın "Sor Gel" ile benzer bir başarıyı bu sefer de Türkçe bir şarkıyla yakalamayı hedefliyor. Şarkının aranjesi dünya çapunda trend olan soundlarla Ozan Bayraşa tarafından yapıldı. Sözlerini ise genç yetenek Can Deniz Coşkun yazdı.

Dansın ve pozitif enerjinin dinleyiciye çok net işleyeceği klibin yönetmen koltuğunda Aynur Aydın ve Mert Özkan oturuyor. Projenin fotoğraf çekimleri Mustafa Sarıkaya ile yapıldı. Şarkı 3 Eylül de yayında!

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Aynur Aydın bu sefer klibiyle olay yaratacak
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