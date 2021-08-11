Aynur Aydın bu sefer klibiyle olay yaratacak

Daha önce çıkardığı şarkılarla Avrupa'da Radyo ve Müzik listelerine giren Aynur Aydın "Sor Gel" ile benzer bir başarıyı bu sefer de Türkçe bir şarkıyla yakalamayı hedefliyor. Şarkının aranjesi dünya çapunda trend olan soundlarla Ozan Bayraşa tarafından yapıldı. Sözlerini ise genç yetenek Can Deniz Coşkun yazdı.

Dansın ve pozitif enerjinin dinleyiciye çok net işleyeceği klibin yönetmen koltuğunda Aynur Aydın ve Mert Özkan oturuyor. Projenin fotoğraf çekimleri Mustafa Sarıkaya ile yapıldı. Şarkı 3 Eylül de yayında!