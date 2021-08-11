Bodrum’da kapılarını açtı

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum
, çok özel bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda kapılarını açan Akana Cennet Koyu
, hem dinlenmek hem de yazın tadını en özel şekilde çıkarmak isteyenler için tasarlandı. Çağdaş Holding
tarafından hayata geçirilen otelin mimari projesi CDW tarafından tasarlanırken, 7 bin metrekarelik bir alanda konumlandırılan otelde 23 oda ve 2 suit bulunuyor. Bodrum'un cenneti andıran yüzünü gösteren, yeşili ve maviyi hissettiren tesis; misafirlerin kendilerini dinleyebilecekleri, duyabilecekleri, daha dingin anlar yakalayıp yenilenecekleri bir 'içe dönme oteli' olarak tasarlandı.