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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Bodrum’da kapılarını açtı

Bodrum’da kapılarını açtı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, çok özel bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda kapılarını açan Akana Cennet Koyu, hem dinlenmek hem de yazın tadını en özel şekilde çıkarmak isteyenler için tasarlandı. Çağdaş Holding tarafından hayata geçirilen otelin mimari projesi CDW tarafından tasarlanırken, 7 bin metrekarelik bir alanda konumlandırılan otelde 23 oda ve 2 suit bulunuyor. Bodrum'un cenneti andıran yüzünü gösteren, yeşili ve maviyi hissettiren tesis; misafirlerin kendilerini dinleyebilecekleri, duyabilecekleri, daha dingin anlar yakalayıp yenilenecekleri bir 'içe dönme oteli' olarak tasarlandı.
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Bodrum’da kapılarını açtı
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