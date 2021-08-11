Dijital buluşma

ŞARKICI Funda Arar
'ın, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında düzenlenen konseri öncesi anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Ünlü sanatçı, Turkcell'in Dijital Bahar Projesi ile huzurevlerindeki büyüklerle bir araya geldi. Funda Arar ve Dijital Bahar teknoloji odalarının bulunduğu Ankara
ve İstanbul
'daki huzurevi sakinleri, BiP Meet üzerinden keyifli bir çevrimiçi sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında huzurevi sakinlerinden gelen şarkı talebini geri çevirmeyen Arar, onlarla birlikte 'İkinci Bahar
' şarkısını söyledi.