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Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:08

Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın birlikte olduğu iddiası bomba etkisi yarattı!

Jennifer Aniston ve David Schwimmer’ın birlikte olduğu iddiası bomba etkisi yarattı!

En sevilen diziler arasında yer alan Friends'te Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü yıldızların hayranlarına sevinç çığlıkları attıran bu iddiaya cevapları merakla bekleniyor!

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını eskiden beri aralarında değişik bir enerji olduğunu ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra yakınlaştıkları öne sürüldü.

Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi. İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.

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Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın birlikte olduğu iddiası bomba etkisi yarattı!
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