‘Kalp Yarası’ Seyirciyi ekrana kilitlendi

Atv
'de pazartesi akşamları yayınlanan 'Kalp Yarası
', altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler
kategorisinde zirveye yerleşti. 'Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4.55 izlenme oranı ve yüzde 16.87 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi, #TutElimden etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Sevilen dizinin yayınlanan en son bölümünde; Ayşe
'nin Ferit
'le buluşmaya gitmemesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ferit, Ayşe'nin vazgeçtiğini düşünüp duygularını kontrol altına almaya karar verirken Ayşe ise Baha
'yla ilgilenmek durumunda kaldı. Ferit'in kafasında soru işaretleri olsa da Ayşe'nin kendisinden kaçmasına dayanamadı, her şeye rağmen kalbini ona açtı. Tüm bu gerilimler Ayşe ve Ferit'i birbirine daha da yaklaştırdı ve ikili öpüştü. Bunu gören Baha kontrolden çıktı. Gözü dönen Baha'nın hain planı Ferit'i tehlikenin eşiğine getirdi.