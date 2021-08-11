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Giriş Tarihi: 11.8.2021 22:57

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisinden romantik poz!

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisinden romantik poz!

Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sosyal medyada sevgilisiyle fotoğrafını yayınladı. Gündoğan, İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui ile karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Manchester City takımı oyuncusu İlkay Gündoğan, aşka geldi. Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sosyal medyadan evgilisiyle fotoğrafını yayınladı.

Gündoğan, İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui ile karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Yıldız futbolcu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle romantik karesini yayınladı. Gündoğan, İtalyan modelle öpüşürken çektiği pozu Instagram'dan paylaştı ve kalp emojisi koydu.

Çift, geçtiğimiz haftalarda önce Portofino daha sonra ise Çeşme'de tatil yapmıştı. Futbolcu 3 milyon 400 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınladığı kareyle binlerce beğeni aldı.

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Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisinden romantik poz!
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