Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, farklı tarz ve saç rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İlginç şekilde hayranlarının karşısına çıkan Ece Seçkin, şimdi de saçının rengini değiştirdi.
MOR BİKİNİSİYLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Saçlarını kızıldan pembeye döndüren ünlü sanatçı, bu sefer de mor bikini paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
30 DAKİKA İÇERİSİNDE 30 BİNDEN FAZLA BEĞENİ
Sosyal medya üzerinden mor bikinili halini paylaşan Ece Seçkin, takipçilerinin ilgisini topladı. 2 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sanatçının, yaptığı paylaşım 30 dakika içerisinde 30 binden fazla beğeni aldı.