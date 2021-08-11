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Giriş Tarihi: 12.8.2021 00:02

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önce değiştirdiği saç rengiyle, ardından da mor bikinisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ece Seçkin, verdiği pozlarla çok konuşuldu. İşte ünlü şarkıcının sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafları...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, farklı tarz ve saç rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İlginç şekilde hayranlarının karşısına çıkan Ece Seçkin, şimdi de saçının rengini değiştirdi.

MOR BİKİNİSİYLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Saçlarını kızıldan pembeye döndüren ünlü sanatçı, bu sefer de mor bikini paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

30 DAKİKA İÇERİSİNDE 30 BİNDEN FAZLA BEĞENİ

Sosyal medya üzerinden mor bikinili halini paylaşan Ece Seçkin, takipçilerinin ilgisini topladı. 2 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sanatçının, yaptığı paylaşım 30 dakika içerisinde 30 binden fazla beğeni aldı.

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in pozları sosyal medyaya damga vurdu!
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