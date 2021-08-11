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Giriş Tarihi: 11.8.2021 20:36 Son Güncelleme: 11.8.2021 22:45

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon’dan haber var! Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon’dan haber var! Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!

Yaptığı şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, uzun zamandır kabin memuru Selcan Demirci ile birlikteydi. Aradığı aşkı Demirci’de bulan Ozan Orhon, bugün dördüncü kez nikah masasına oturdu. Ünlü çift, bugün mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşte düğünden o fotoğraflar…

Şarkıcı Ozon Orhon, 2014 yılında Birgül Orhon ile üçüncü evliliğini yapmış ve Orhon aradığı mutluluğu bulamayıp yolları ayırmıştı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI

90'lı yıllara hem şarkılarıyla, hem de Ebru Şallı'yla olan aşkıyla damga vuran Ozon Orhon, dördüncü evliliğini bugün gerçekleştirdi.

ARADIĞI MUTLULUĞU SELCAN DEMİRCİ'DE BULDU

Şarkıcı Ozon Orhon, aradığı mutluluğu Selcan Demirci'de buldu. Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanışan ikili, mutlu birlikteliklerini taçlandırdı. Ünlü çift, bugün mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

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Ünlü şarkıcı Ozan Orhon’dan haber var! Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!
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