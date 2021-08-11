Ünlü şarkıcı Ozan Orhon’dan haber var! Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!

Şarkıcı Ozon Orhon, 2014 yılında Birgül Orhon ile üçüncü evliliğini yapmış ve Orhon aradığı mutluluğu bulamayıp yolları ayırmıştı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI

90'lı yıllara hem şarkılarıyla, hem de Ebru Şallı'yla olan aşkıyla damga vuran Ozon Orhon, dördüncü evliliğini bugün gerçekleştirdi.