Ünlü şarkıcı Ozan Orhon’dan haber var! Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!

Şarkıcı Ozon Orhon, 2014 yılında Birgül Orhon ile üçüncü evliliğini yapmış ve Orhon aradığı mutluluğu bulamayıp yolları ayırmıştı.
DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI
90'lı yıllara hem şarkılarıyla, hem de Ebru Şallı'yla olan aşkıyla damga vuran Ozon Orhon, dördüncü evliliğini bugün gerçekleştirdi.
ARADIĞI MUTLULUĞU SELCAN DEMİRCİ'DE BULDU
Şarkıcı Ozon Orhon, aradığı mutluluğu Selcan Demirci'de buldu. Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanışan ikili, mutlu birlikteliklerini taçlandırdı. Ünlü çift, bugün mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.