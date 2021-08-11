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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Annesini döven modacının 3 yıl hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Annesini döven modacının 3 yıl hapsi isteniyor

Modacı Berra Terzioğlu, psikolojik tedavi görürken muayeneye gidemeyince sinir krizi geçirdi, annesi Ümit T.’ye tokat atıp zincirle vurdu. Annesini darp eden modacının 3 yıl hapsi istendi

Modacı Berra Terzioğlu, geçen yıl annesi Ümit T.'yi darp etti. İddiaya göre psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarılarak tokat attı.

Modacı, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim, ayda dört defa gidiyorum, 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sordu. Annesi bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren Terzioğlu, "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp etti.

Anne Ümit T.'nin şikayeti sonrası savcılıkça ifadesi alınan Terzioğlu, yaşananları itiraf etti. Savcılık soruşturma sonunda Terzioğlu ve annesi hakkında karşılıklı müştekişüpheli olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Terzioğlu'nun annesiyle birbirlerini darp ettikleri, modacının boynundaki altın zincirle annesini yaraladığı anlatıldı. Anne-kız hakkında 'üst soya karşı basit yaralama, tehdit' suçlarından dava açıldı. Modacının 3 yıl hapsi istendi.
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Annesini döven modacının 3 yıl hapsi isteniyor
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