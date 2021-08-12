Berdan Mardini’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler’den flaş açıklama! Fatoş Yelliler ’utan’ yorumuna ateş püskürdü!

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler, eşiyle resmi olarak evli olduğu sırada Gökhan Göz'le ilişki yaşadığını açıkladı. Fatoş Yelliler, bu itirafla birlikte bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü.
"HABERİ YOKTU"
Yelliler konuyla ilgili bir de video yayınladı. Bu videoda "Gökhan beyin evli olduğumdan haberi yoktu" diye konuşmuştu.
BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP GECİKMEMİŞTİ
42 yaşındaki şarkıcı Berdan Mardini ise Instagram'ın hikaye bölümünden, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz.
Ayrıca "Zerre kadar üzülmüyorum" diyen Mardini, "Allah beni korudu bu namussuz, haysiyetsizden. İnanın Rabbim ne yapacağını bilir sadece bunu bilin" mesajını yazdı." notunu paylaşmıştı.
"UTAN KENARA ÇEKİL" SÖZÜNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ!
Bugün ise Fatoş Yelliler, sosyal medyadan kendisine yönlendirilen sorulara cevap verdi. Yelliler, "Evlatlarından ve memleketinden utan, kenara çekil" şeklinde yazılan mesaja, "Utanacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" şeklinde cevap verdi.
SİLAHLI SALDIRI DA SORULDU
Takipçilerinden gelen sorularını yanıtlayan Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yle evliliği için bir takipçisinin, "Evliliğiniz aşk evliliği miydi?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili de soru yöneltilen Yelliler, "Silahlı saldırının failini biliyor musunuz?" sorusuna, "Henüz değil" cevabını verdi.Berdan Mardini'den Fatoş Yelliler'e zehir zemberek sözler! Yasak aşk itirafı sonrası eski eşler birbirine girdi!