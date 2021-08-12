Berdan Mardini’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler’den flaş açıklama! Fatoş Yelliler ’utan’ yorumuna ateş püskürdü!

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler, eşiyle resmi olarak evli olduğu sırada Gökhan Göz'le ilişki yaşadığını açıkladı. Fatoş Yelliler, bu itirafla birlikte bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü.

"HABERİ YOKTU"

Yelliler konuyla ilgili bir de video yayınladı. Bu videoda "Gökhan beyin evli olduğumdan haberi yoktu" diye konuşmuştu.