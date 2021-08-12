Film ekibi Eren’e koştu

TRABZON'UN
Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül
'ün yanı sıra Eren'in hikayesini konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin yapımcılarından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve film oyuncuları katıldı.
Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu
, "Eren'i millet bağrına bastı, çok sevdi. Burada Ferhat Astsubay
'ı biraz unuttuk. Aslında bu filmle biraz da onun hakkını teslim ediyoruz. Film 29 Ekim'de Türkiye
'de, uluslararası alanda ise Avrupa
, Amerika, Pakistan'da da vizyona girecek" diye konuştu. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Konuşmaya gücüm kuvvetim yok. Oğluma çok benzeyen Rahman evladımı canlandırdığı için, duyguluyum.
Bugün yavrumun ölüm yıldönümü olduğu için de üzüntülüyüm" dedi. Oyuncular Rahman Beşel, İsmail Hacıoğlu
, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsmail Hacıoğlu, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı diyerek filme başladım. Konuşurken kendimi aslında bu hikayenin içinde gereksiz hissediyorum. Sadece onların ölümsüzlüğüne bir adım daha yaklaşabilirsek ne mutlu bize" dedi.