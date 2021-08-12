İbrahim Tatlıses ’kızım’ dediği Şule Çınlama İzmir’de evlendi!

İbrahim Tatlıses'in kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, şarkıcı Emrah Yazar ile İzmir'de evlendi. Gelin Şule Çınlama, Tatlıses'e düğünde 'O benim ikinci babam, arkamdaki ikinci bir dağ' diye hitap etti.

BİRÇOK DAVETLİ KATILDI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, İzmirli şarkıcı Emrah Yazar ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katılırken ünlü isimler sahne aldı. Vahdet Vural, Zekeriya Ünlü, Ceyhun Damla, Şahin Özlem, Özgür Alter, Berzan Emrah İgan gibi isimler düğüne davetli olarak katıldı.