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Giriş Tarihi: 12.8.2021 19:03

İbrahim Tatlıses 'kızım' dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi!

İbrahim Tatlıses ’kızım’ dediği Şule Çınlama İzmir’de evlendi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama'nın düğününe katıldı. Şule Çınlama, şarkıcı Emrah Yazar ile İzmir’de evlendi. Düğüne katılanlar arasında Vahdet Vural, Zekeriya Ünlü, Ceyhun Damla, Şahin Özlem, Özgür Alter, Berzan Emrah İgan gibi isimler de vardı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'in kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, şarkıcı Emrah Yazar ile İzmir'de evlendi. Gelin Şule Çınlama, Tatlıses'e düğünde 'O benim ikinci babam, arkamdaki ikinci bir dağ' diye hitap etti.

BİRÇOK DAVETLİ KATILDI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, İzmirli şarkıcı Emrah Yazar ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katılırken ünlü isimler sahne aldı. Vahdet Vural, Zekeriya Ünlü, Ceyhun Damla, Şahin Özlem, Özgür Alter, Berzan Emrah İgan gibi isimler düğüne davetli olarak katıldı.

EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERDİ

Sahne alan ünlü isimler Tatlıses'in masasında da şarkılarına devam etti. Neşeli olduğu dikkatler kaçmayan Tatlıses, bazı şarkılara eşlik ederken davulla da tempo tuttu. Tatlıses, evlilik cüzdanını geline verdi.

TATLISES'İN GENÇ SEVGİLİSİ DE DÜĞÜNE KATILDI

Tatlıses, genç sevgilisi Gülçin Karakaya, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'le birlikte düğünü izledi.

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İbrahim Tatlıses 'kızım' dediği Şule Çınlama İzmir'de evlendi!
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