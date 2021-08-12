Jennifer Aniston ile aşk iddialarına David Schwimmer’dan yanıt geldi!

Aniston ve Schwimmer'ın Friends 25. yıl dönümü özel birleşmesinin ardından iddiaya göre yakınlaştıkları söylenmişti. Özel bölüm sırasında Schwimmer ve Aniston, dizinin ilk sezonunda ikisinin "birbirlerinden hoşlandığını" ancak aralarında ciddi bir şey olmadığını söylemişlerdi. Daha sonra ortaya atılan habere göre Schwimmer'ın Los Angeles'ta Aniston'ı ziyaret ettiğini, onun için akşam yemeği pişirdiği, iddia edildi.

Hayranları aşk haberleri karşısında ikiliden merakla haber beklerken yanıt David Schwimmer'in menajerinden geldi. Yakışıklı oyuncunun menajeri aşk iddialarını yalanladı.