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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:31 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:32

Jennifer Aniston ile aşk iddialarına David Schwimmer'dan yanıt geldi!

Jennifer Aniston ile aşk iddialarına David Schwimmer’dan yanıt geldi!

Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın birlikte olduğu iddiası bomba etkisi yaratmıştı. Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde ilk sezon çekilirken 'Birbirlerinden hoşlandıklarını eskiden beri aralarında değişik bir enerji olduğunu ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Schwimmer'ın bu programdan sonra yakınlaştıkları öne sürülmüştü. David Schwimmer'dan aşk iddialarına yanıt geldi.

Aniston ve Schwimmer'ın Friends 25. yıl dönümü özel birleşmesinin ardından iddiaya göre yakınlaştıkları söylenmişti. Özel bölüm sırasında Schwimmer ve Aniston, dizinin ilk sezonunda ikisinin "birbirlerinden hoşlandığını" ancak aralarında ciddi bir şey olmadığını söylemişlerdi. Daha sonra ortaya atılan habere göre Schwimmer'ın Los Angeles'ta Aniston'ı ziyaret ettiğini, onun için akşam yemeği pişirdiği, iddia edildi.

Hayranları aşk haberleri karşısında ikiliden merakla haber beklerken yanıt David Schwimmer'in menajerinden geldi. Yakışıklı oyuncunun menajeri aşk iddialarını yalanladı.

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Jennifer Aniston ile aşk iddialarına David Schwimmer'dan yanıt geldi!
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