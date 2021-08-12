Lüks tüketim sınır tanımıyor! Restoranlarda yer yok, tekne kiralamak imkansız...

TROPİKAL MEYVE YARIŞI

İçkinin su gibi aktığı gecelerde havyar ve tropik meyve en çok talep gören yiyecekler. Bu arada tüketim öyle artmış durumda ki, örneğin Çeşme'deki birçok mekanda cam şişe kola bulunamadığını öğrendim.

Kaliteli purolar da yoğun talep görüyor. Özel puroların tanesi mekanlarda 100 dolara kapış kapış gidiyor. Bu arada Küba purosu isteyen müşteriler, aldıkları "Küba bitti, onun yerine Dominik veya Nikaragua verelim" teklifine bile burun kıvırıyor.

Tatil yerlerinde yenen akşam yemeklerinde ise gelen pahalı hesap pusulası kimsenin umurunda değil. 50-60 bin lira ödeyenlerin hesaba itiraz etmek yerine adisyonu sosyal medyada paylaşıp eşe-dosta caka sattığını görüyorum. Bazı mekanlarda ise aşırı yoğunluktan insanlar kapıdan çevriliyor. Bodrum'da Ferrari marka spor arabasıyla gelen bir kişinin mekanın kapısından çevrildiğinde 'Bari yarın akşama rezervasyon yapın' diye yalvardığına şahit oldum...

Localara gelince... Yerli ve yabancı turistler gittikleri yerlerde kendilerini özel hissetmek için locaları tercih ediyor. Loca fiyatları 15 ila 25 bin lira arasında değişiyor.