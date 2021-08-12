MasterChef 2021'nin Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 11 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde ana kadroya kalan 9. isim olmak isteyen yarışmacılar Nasi goreng adlı yemeği en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Burada başarılı olan 5 isim yaratıcılık oyununda kozlarını paylaştı, hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadımın ardından en başarılı isim belirlendi. Bu bilgilerle detayları merak edenler "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ile MasterChef 2021 ana kadrosuna giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Nasi Goreng yemeğini hazırlayan yarışmacılardan 5 tanesi yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı.
MasterChef 2021 son bölümde ana kadro adayı yarışmacılar kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Nasi goreng yemeğini en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şefler tarafından verilen sürenin sona ermesi ve şeflerin tüm yemekleri tek tek tatmasının ve değerlendirmesinin ardından yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanan 5 yarışmacı belirlenmiş oldu.
İlk turda Nasi Goreng yemeğini en başarılı yapan 5 yarışmacı, kritik ikinci oyununda biber ana ürünüyle, Mehmet, Danilo ve Somer şefleri şaşırtan bir yaratıcılık yemeği ortaya çıkarabilen yarışmacı Görkem oldu ve MasterChef ana kadrosunun önlüğü alan 9. yarışmacısı olmaya hak kazandı.
MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar şöyle;