MasterChef 2021'nin Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 11 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde ana kadroya kalan 9. isim olmak isteyen yarışmacılar Nasi goreng adlı yemeği en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Burada başarılı olan 5 isim yaratıcılık oyununda kozlarını paylaştı, hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadımın ardından en başarılı isim belirlendi. Bu bilgilerle detayları merak edenler "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ile MasterChef 2021 ana kadrosuna giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;